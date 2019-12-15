三島由紀夫再世！平野啟一郎人氣作品改編電影　新作12月在台上市

▲日本作家平野啟一郎被文壇譽為「三島由紀夫再世」。（圖／新經典文化提供）



記者林育綾／綜合報導

日本作家平野啟一郎被文壇譽為「三島由紀夫再世」，2016年以《日間演奏會散場時》緊抓讀者的心，該人氣作品更被改編為電影，即將在台上映；而暌違2年他也推出全新長篇作品《那個男人》，12月由新經典文化出版在台發行，同時他也預計在2020台北國際書展現身！

平野啟一郎23歲就拿下芥川獎，被日本文壇譽為「三島由紀夫再世」，32歲獲得日本藝術類文部科學大臣新人獎，38歲獲頒法國藝術文化勳章。

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新作品《那個男人》充滿懸疑，故事順暢，讓人一口氣讀完，大受書店店員推崇，出版後先榮獲紀伊國書屋年度選書Kino Best第2名，更攻入鼓勵大眾文學的本屋大賞決選第5名，堪稱榜上唯一的純文學作家，並拿下具媒體影響力的讀賣文學獎。

▲平野啟一郎被全新長篇作品《那個男人》12月由新經典文化出版在台發行。（左圖／中文版封面；右圖／日版封面。新經典文化提供）

平野提到，《那個男人》是一部關於如何繼續愛，與重新再愛的作品，某種層面上是與《日間演奏會散場時》站在同一個延伸線上的小說。

故事描述在橫濱開業的城戶律師，收到宮崎縣里枝女士的委託──她曾經有段婚姻，痛失次子後走不出傷痛，離婚收場。後來帶著長子回到暌違14年的故鄉宮崎，結識「谷口大祐」後再婚，生下女兒過著幸福的4人家庭生活。有一日，大祐在伐木現場喪命，陷入哀傷的里枝因而得知衝擊的事實：自己的老公並不是「谷口大祐」，而她能委託的，只有多年前幫忙辦理離婚的律師城戸，但「現實生活中的谷口大祐究竟是誰呢？」

這部作品也在日本亞馬遜五星級好好評，網友紛紛留言讚「『那個男人』或許是在說我們每個人吧？」「究竟『那個男人』到底是誰？為了想知道這謎團的答案，竟讓我們停不了手。」「帶有推理氛圍的作品，一個探討『身分認同』的文學作品。」「我抱著想知道『心靈受過傷的人如果生存』的角度去讀。登場人物的內心世界與說的話都充滿魅力。」

▲平野啟一郎在2016年的人氣作品《日間演奏會散場時》改編電影版，由福山雅治及石田百合子主演。（圖／新經典文化提供／《日間演奏會散場時》電影版）

而他在2016年的人氣作品《日間演奏會散場時》改編電影版，由福山雅治及石田百合子主演，預計明年在台上映，同時平野啟一郎老師也計劃在2020年國際書展來台。