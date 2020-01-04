女高生之姿出道！「初戀系漫畫家」進軍台灣　推特火速狂吸近30萬粉

▲以女高中生之姿出道！「初戀系漫畫家」泡沫進軍台灣市場，在推特火速狂吸近30萬粉追蹤。（圖／尖端出版提供）



記者林育綾／綜合報導

以日本女高中生之姿出道至今的人氣漫畫家「泡沫」進軍台灣！1997年出生的她，從2014年起在Twitter以「泡沫(うたかた)@utakatao0」帳號發表創作，火速累積近30萬追蹤者，美型畫風搭配令人心動的青春故事，是近年備受注目的「初戀系漫畫家」。

泡沫出道至今人氣不斷，也將在2020年正式進軍台灣市場，包括處女作《我想，這應該是戀愛吧。》、《深埋心底的情感，只想告訴你》，還有目前正在LINE漫畫上連載的《青春拼圖》描述揪心四角戀，「沒有主角」的安排，讓讀者無法忽視任何一方的心情，3本作品中文版將由尖端出版社在1月同步推出。

請繼續往下閱讀...

她的第一本作品《我想，這應該是戀愛吧。》收錄近20篇短篇漫畫，講述五味雜陳的各種戀愛現場，例如目睹喜歡對象正在對他人告白，無法克制的攪局之心；還有明明發了思念訊息過去，卻後悔萬分的情形；對生命到盡頭的學姊做出無法忘懷告白的學弟⋯⋯等，種種賺人熱淚的愛情。中文版更附贈繪著紅線的雙人書籤卡，祝福有愛的人們緊緊相繫。

▲《深埋心底的情感，只想告訴你》是泡沫第一部長篇作品，描述少女與櫻花樹精靈少年之間的故事。（圖／尖端出版提供）

《深埋心底的情感，只想告訴你》則是泡沫第一部長篇作品，描述少女與幻化成少年人型的櫻花樹精靈之間的故事。有著戀愛煩惱的少女，向精靈少年提出戀愛諮詢，但精靈少年在相處的過程中，對人類少女動了情愫，然而櫻樹花開的季節，也象徵戀情即將結束⋯⋯。

該作品不同於短篇的深情濃厚，而是以喜劇般地拉開序幕，伴隨精靈少年的戀愛守則，輕快推進劇情，內容也提到「會自作多情或會錯意，就代表彼此距離的拉近」、「並不是所有戀情都會有結果，不需過度強求」、「已經開始的戀情，也並非永恆不變。」各種對於愛情的箴言，既實用又傷感，也是少年訴著自己的情意。

故事中少女被暗戀對象摸了頭髮後，開心之餘卻產生「這樣輕易摸頭的溫柔，也會對其他人做嗎？」的不安，百分百描繪了戀愛中少女的慌亂，讓人讀來頗為玩味。

▲正在LINE上連載的《青春拼圖》描述揪心四角戀，「沒有主角」的安排，讓讀者無法忽視任何一方的心情。（圖／尖端出版提供）

目前正在LINE漫畫上連載的《青春拼圖》，是泡沫最新的長篇漫畫作品，講述高中校園錯綜複雜的揪心四角戀。當「長年的陪伴」對決「一見鍾情」，對你的「喜歡」將會打開新的篇章，抑或終結一段關係？為了邀請心儀對象而刻意多買的電影票、為了跟對方有話題而讀著不合口味的書，笨拙的舉動背後藏著現在還不能告訴你的心意。

故事由男女四方的視角交織而成，「沒有主角」的安排，讓讀者無法忽視任何一方的心情，也讓劇情更加揪心。3本讓人又哭又笑的泡沫作品，將於1月6日由尖端出版同步發行。