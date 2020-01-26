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彰化妹「水煮蛋沾糖」：超幸福　暗黑吃法暴動…網讚：一吃會上癮　

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▲▼彰化妹「水煮蛋沾糖」：超幸福　暗黑吃法暴動…網讚：一吃會上癮　（圖／翻攝臉書爆廢公社公開版）

▲彰化妹「水煮蛋沾糖」超酷！（圖／翻攝臉書爆廢公社公開版）

網搜小組／劉維榛報導

彰化一名女網友表示，每當吃水煮蛋時，就會想起童年的快樂時光，「就是要沾滿滿的砂糖啊...滿嘴的幸福感！」文章一貼出後，驚呆不少網友們，「沾糖超級無敵世界好吃！」

原PO在臉書《爆廢公社公開版》透露，本身是彰化二林人，「#小時候哪來這麼多糖果吃，趁吃蛋的時候沾砂糖是多麼幸福的事啊！」不過這一道「隱藏暗黑吃法」，不少網友是第一次聽見，連當地人也搔頭回應「第一次看到，二林人飄過」、「第一次看過，彰化人路過」、「 好特別哦」、「二林人+1，但是從沒這樣吃過」、「我以為是台南人」。

請繼續往下閱讀...

留言串一片問號當中，終於釣出同好，「我也是這樣吃欸，以前我阿媽同事教我吃的⋯印象聽她說以前做月子沒得吃，就是這樣吃做月子！」、「沾糖超級無敵世界好吃」、「沙茶加砂糖也很讚」、「小時候阿嬤會用雞蛋燉麥芽糖，超讚的」。

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▲▼彰化妹「水煮蛋沾糖」：超幸福　暗黑吃法暴動…網讚：一吃會上癮　（圖／翻攝臉書爆廢公社公開版）

▲▼彰化妹「水煮蛋沾糖」：超幸福　暗黑吃法暴動…網讚：一吃會上癮　（圖／翻攝臉書爆廢公社公開版）

▲網友讚，一試會上癮！（圖／翻攝臉書爆廢公社公開版）

有人分享，「小時候加過鹽、胡椒、辣椒醬」、「加胡椒鹽才好吃，連我3歲兒子也搶著吃」、「沾麥當勞的糖醋醬也很好吃（甜甜的）」、「我沾美乃滋」、「長見識，我也只是沾鹽」、「我知道沾鹽巴可以防脹氣」、「好酷的吃法，我是小時候白飯加二砂，饅頭夾二砂，當時真的很幸福」、「稀飯加砂糖」、「沾番茄醬的路過」。

說起各地有趣的吃法，本站也曾報導《回台南老家！婆婆端芒果問「要不要配飯」曝加醬油更對味　台中媳傻：被整嗎》，一名女網友日前陪老公回台南老家，婆婆拿出切好的芒果時，竟然問先生要不要配飯，讓她當場驚呆，甚至認為自己其實被整了。

►生火了！連我媽都用到發光

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水煮蛋彰化暗黑吃法

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