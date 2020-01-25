4武漢人「搭高鐵到香港」隔日全發燒確診肺炎　費用太高想逃院

▲因應武漢肺炎，許多旅客都戴上了口罩。（示意圖／達志影像／美聯社，下同）

實習記者曾筠淇／綜合報導

武漢肺炎疫情持續擴大，許多國家、地區都淪陷。香港24日晚間又新增3例個案，目前累計共5例確診，新增的個案包含62歲的女病患，另外2例則為居住在武漢市的一對夫婦，住院後曾經試圖逃院，他們的女兒目前還正在發燒。香港衛生署衛生防護中心表示，在這5例確診個案中，有4例是坐高鐵到香港，接觸到的人員不少。

據港媒《立場新聞》報導，香港衛生署衛生防護中心稍早宣布，當地新增了3例確診個案，且3人全是武漢人，香港目前已累計5例確診。

新增的個案中，第一起為62歲的女病人，她在19日從武漢搭乘高鐵G1013列車至深圳，再搭G6543列車至西九龍站。她在20日開始出現發燒、咳嗽的症狀，並前往屯門醫院看診，24日時則入院接受治療，目前狀況已穩定下來。

經調查顯示，這名婦人是與丈夫一同至香港探訪女兒、女婿，目前丈夫、女兒、女婿皆無病徵，但仍被送往麥理浩夫人度假村隔離監測。

另外2例則為一對居住在武漢市的夫妻，分別為62歲的女子及63歲的男子，兩人在22日下午2時許從武漢搭乘高鐵，並於晚上8時抵達西九龍站。女子在23日開始發燒，但無呼吸道感染的症狀；男子於23日開始咳嗽、24日發燒，兩人則在24日於威爾斯親王醫院求診並入院隔離，目前狀況也已穩定。

有醫護人員透露，這對夫妻並非香港居民，入院要繳交保證金5萬1000元，每日還要另收費5100元，因此兩人還曾企圖逃跑，最後則被警員攔下，並帶回醫院。

這對夫妻的女兒也在23日開始發燒，目前則將送往威爾斯親王醫院隔離；他們的家庭傭工雖無病徵，但仍將被送往麥理浩夫人度假村隔離監測。

此外，目前的5起確診中，共有4起為搭乘高鐵來港，此次新增的3起也都是。這5起確診共有12名密切接觸者，且已有3人出現病徵，並被送往醫院隔離，其餘則在麥理浩夫人度假村接受隔離監測；另外還有73名其他接觸者，其中則已有6人出現病徵。