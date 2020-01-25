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武漢肺炎釀41死！全台客運加強備戰　車輛營運間至少每8小時消毒一次

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▲▼防武漢肺炎，客運加強消毒。（圖／公路總局提供）

▲武漢肺炎來勢洶洶，公路總局要求客運做好各項防疫工作。（圖／公路總局提供）

記者蕭筠／台北報導

大陸武漢肺炎（2019新型冠狀病毒，2019-nCOv）疫情失控，截至目前為止已出現1287個確診病例，造成41人死亡，引發全球恐慌，台灣則是自22日起陸續確診3病例。面對武漢肺炎威脅，交通部公路總局要求各客運業做好各項防疫工作，包括營運期間至少每8小時須進行消毒一次，以及於各車站內提供體溫計、口罩、消毒水讓民眾使用等。

公路總局表示，為因應武漢肺炎來勢洶洶，自台灣出現首例確診案例起，已要求客運業者做好各項防疫作業，包括車輛及場站定時清潔消毒，駕駛員、服務人員須每日量測體溫並配戴口罩，並於客運場站、車廂內以跑馬燈、廣播或張貼海報方式，提醒民眾注意呼吸道衛生及咳嗽禮節等個人衛生行為。

請繼續往下閱讀...

另駕駛於發車前會廣播提醒車上乘客，如曾前往武漢地區且出現發燒或有急性呼吸道症狀者，應主動通報防疫專線1922，以及在各車站備妥體溫計、口罩、消毒水等防疫物資供民眾使用。其中，車輛消毒部分，除平常於發車前或收班後進行車輛清潔及消毒，也要求業者增加消毒頻率，在營運期間至少每8小時須再進行消毒一次，為乘客安全把關。

最後，公路總局再次呼籲，如乘客有感冒或身體不適狀況，務必配戴口罩、勤洗手，做好個人防護措施，返國者有發燒、咳嗽等不適症狀，得主動通報或是撥打1922免付費防疫專線，儘速就醫。

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