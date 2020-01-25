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奈良商人養成早起開店的良好習慣　原因竟與「鹿」有關

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▲▼奈良餵鹿，奈良鹿，奈良小鹿。（圖／記者蔡玟君攝）

▲到奈良玩，大多數遊客會體驗一下餵鹿吃鹿仙貝的樂趣。（圖／記者蔡玟君攝）

文／李仁毅
摘自／《原來如此！日本名勝景點趣聞物語》

一提到奈良，大家馬上就會想到在奈良公園餵鹿吃鹿仙貝的畫面，可是這麼多的鹿是從哪裡來的？這就得從奈良公園旁的春日大社講起。有關春日大社的起源，綜合各家說法是這樣的：西元710 年，第43 代元明天皇（她是位女天皇）將首都從藤原京（奈良縣橿原市）遷都到平城京（奈良縣奈良市），開啟了奈良時代，為了祈求國泰民安，朝中大臣藤原不比等（是的，名字真的叫做不比等）就將茨城縣鹿島所供奉的藤原家守護神：武甕槌命（也叫做建御雷命），分靈到奈良的聖山：御蓋山（也叫做春日山）浮雲峰祭祀，並稱之為春日神。

西元768 年，第48 代稱德天皇（她是位回鍋就任的女天皇，第46 代的孝謙天皇也是她）敕命藤原不比等的孫子藤原永手建造神社，一起祭祀常陸國鹿島之神武甕槌命，下總國香取之神經津主命，以及河內國平岡之神天兒屋根命，和天兒屋根命的老婆比賣神共四位神明，這就是春日大社的由來。現在全日本大約有一千間春日神社，而奈良的春日大社就是全日本春日神社的總本社。

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奈良春日大社（圖／記者蔡玟君攝）

▲奈良春日大社。（圖／記者蔡玟君攝）

春日大社最為人所稱道的，就是這兒擁有全日本神社中最多的燈籠：約二千座的石燈籠，一千個懸吊式的銅製燈籠，總計共有三千個燈籠分布於參道與社殿走道，其中也有不少是由知名的戰國武將所奉納。現在每年的二月與八月，春日大社會分別舉辦「節分萬燈籠」與「中元萬燈籠」活動，大社裡的三千個燈籠會在夜裡全數點亮，形成既壯觀又如夢似幻的景象。

接著來談奈良公園裡的鹿是怎麼來的。1880 年創設的奈良公園，周邊有著春日大社、東大寺、興福寺等多個歷史古蹟，而奈良公園的鹿，最初就是從春日大社來的。前面提到，御蓋山最初供奉的神明，是來自鹿島的武甕槌命，傳說在進行分靈之時，武甕槌命是騎著白鹿來到御蓋山的，之後其他的神明也紛紛騎鹿越山而來，從此鹿就被視為是武甕槌命的神使而稱做神鹿，被人們崇敬與保護。

在古時候如果殺害神鹿，無論有意無意或年紀大小，是會被判死刑的，傳說奈良曾有個店老闆一早起來，發現店門口竟然有隻死鹿，他深怕被問罪，就把鹿偷偷丟到下一家店門口，沒想到下一家店老闆起床後看到死鹿，也依樣如法炮製，就這麼一家丟一家，最後的倒楣鬼，則是一個老是貪睡最晚開店的老闆，他就被抓去處死了。從此之後，奈良的店老闆們，個個都養成不貪睡早開店的良好習慣。

自古以來，這些鹿一直沒有歸屬於某人或某單位，而是真正的「野生動物」，即使到今天還是如此。奈良的鹿一直維持在一千多頭左右，二戰末期因糧食缺乏，一度被盜獵捕食至僅剩79 頭，現今則已恢復至1300 頭上下。對了，那個我們拿來餵鹿吃的鹿仙貝，竟然從1670 年代就開始在賣了呢。

《原來如此！日本名勝景點趣聞物語》（圖／河景書房提供）

★本圖、文經河景書房授權，摘自《原來如此！日本名勝景點趣聞物語》

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