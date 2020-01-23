日本最美皇后！因太漂亮苦惱...死前命人將「遺體放路邊」讓狗啃

▲橘嘉智子是日本第五十二代嵯峨天皇的皇后。（示意圖／達志影像）



實習記者任珈萱／綜合報導

常常都會聽到歷史上的漂亮女生都會過著坎坷的一生。日本史上有位被稱做「最美皇后」的人物，她為了要讓世人明白生命無常的道理，於是便交代在她死後，要將遺體放到路邊腐爛，讓野狗啃食。

這位最美皇后橘嘉智子生於安平時代，恒武天皇延歷5年（公元786年），出自日本四大家族之一。從小就擁有驚人美貌的她，有著柔順的頭髮，白皙的皮膚；最令人印象深刻的是她的「手長過膝」，這在當時被視為貴相。甚至在橘嘉智子小時候，就被一位尼姑預言「此女必將生下天子和皇后」，長大後果真嫁給嵯峨天皇。

▲橘嘉智子皮膚潔白、五官精緻，見過她的人都讚嘆不已。（圖／翻攝自《百科知識中文網》）

橘嘉智子也生下了兒子正良和女兒正子內親王。個性相當溫柔的她，不僅做事有條理，更將後宮管理得很好，讓她備受世人的崇拜，更得皇上的寵愛。

除此之外，橘嘉智子是一位虔誠的佛教徒，更興建了一座壇林寺，推動佛法；但因為她的長像真得太美，很多信徒看到她後，都被迷得神魂顛倒，根本無法專心禮佛，這讓橘嘉智子非常苦惱，所以便下定決心，要讓世人瞭解到「皮囊轉眼即逝的道理」，命人在她去世後，把遺體放到路邊，讓所有人看著從美麗腐爛成白骨得過程。

遺體在路邊得過程中，不斷有野狗和小鳥啃食，還逐漸發出難聞的氣味；但畫師仍把這畫面記錄下來，希望能將皇后的美德發揚光大。