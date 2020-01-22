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陪睡「40名高官」一路狂升職！勾魂女貪官收賄6000萬...遭判12年

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女貪官靠陪睡40多人升職，姜保紅受賄遭判刑12年。（圖／京報網）

▲姜保紅靠陪睡40多人，從小科員一路狂升到副市長。（圖／京報網）

圖文／CTWANT

為了權勢和地位，居然不惜犧牲色相，甚至以陪睡方式獲得職務晉升？甘肅省武威市的前副市長姜保紅，過去就傳出她用「色誘」方式爭權奪利。日前官方也證實了這項消息，相關單位對她進行「雙開」，就是開除黨籍和開除公職，並且判刑12年。

受賄搞權色交易 甘肅女副市長受審。（圖／多維新聞）

▲甘肅女副市長姜保紅受審。（圖／多維新聞）

外貌出眾的姜女，被爆透過陪睡升職，姜保紅出生在1974年4月，她身材高挑且外貌亮麗，求學時期就是學校校花，大學畢業前到了甘肅省蘭州市七裏河區法院實習，之後勾上法院的一名庭長，畢業後就分發到該法院任職。 姜保紅在法院任職5年後，改調到甘肅省維護穩定工作領導小組辦公室，從小科員升到副處長，再到武威市任職，又從副處長升到廳級掌握實權。

姜保紅一路高升，背後功臣其實是上司武威市委前書記火榮貴。（圖／多維新聞）

▲姜保紅一路高升，背後功臣其實是上司武威市委前書記火榮貴。（圖／多維新聞）

姜保紅一路高升，背後功臣其實是上司武威市委前書記火榮貴。原來，2人除了是部屬關係還是情人。姜保紅還被傳出先後和40名高官發生性關係，用肉體換取晉升機會，其中17人是領導級的人物。但是大陸的「反貪腐」行動，近期在各地掀起一波波浪潮，火榮貴終於2018年7月13日落馬；同年8月10日，姜保紅被調查。

色誘陪睡40高官，甘肅女官員姜保紅受賄案判囚12年。（圖／多維新聞）

▲色誘陪睡40高官，甘肅女官員姜保紅受賄案判囚12年。（圖／多維新聞）

甘肅省定西市中級人民法院22日認為，姜保紅利用職務上的便利，索取、非法收受他人財物：人民幣1418萬元(約6000萬元新台幣)、2萬美元(約60萬元新台幣)、黃金300公克，其行為已構成受賄罪。姜保紅被判處有期徒刑12年，罰款100萬元人民幣(約420萬元新台幣)。她受賄所得依法沒收，上繳國庫。

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