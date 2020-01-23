年菜「放山雞＆大海鰻」7菜1湯！辣媽網美曝澎湃實品照…老公飆國罵　網笑炸

▲蕭幼貞貼出和老公對話，讓網友笑噴。（圖／翻攝自Facebook／蕭幼貞）

網搜小組／鄺郁庭報導

網路正妹蕭幼貞（丸子）擁有甜美天使臉蛋、32D魔鬼身材，婚後育有2子的她，家庭生活幸福美滿，不過偶爾也有煩惱的事，像是最近就要想年菜要準備什麼。蕭幼貞日前在臉書貼文，分享她生出超豐盛的「7菜1湯」菜單，包括放山雞、大海鰻等好料。沒想到最後卻引來老公的國罵，但真相一曝光，網友都笑噴。

蕭幼貞16日在個人臉書貼出一張LINE截圖，文中表示「第一次被罵還可以笑到不行，過年我在好好準備這些給老公吃～愛你❤哈哈哈哈哈！」只見她傳訊給老公「老公，今年過年我就簡單準備個7菜1湯，你看看這樣好不好？」

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而她的年菜清單看上去超澎湃，包括「酒香花雕放山雞、野生生猛大海鰻、南方深海黑鮪魚、慢燉伊比利金豬、有機黃金小黃瓜、有機花生燉麵麩、精燉茄子鯖魚肚、有機糖漬鳳梨花。」

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▲蕭幼貞說要準備7菜1湯。（圖／翻攝自Facebook／蕭幼貞）

看到如此豐富的菜色，想必也要花很多時間烹調，丸子老公就心疼且體貼的說「二大二小吃不完那麼多，老婆別那麼辛苦」，還告白老婆的用心「愛妳。」沒想到丸子已經準備好這些菜，只見她貼出一張罐頭圍著泡麵的照片，包括花雕雞泡麵、鮪魚罐頭、花生麵筋等等，她就傳LINE給老公「不辛苦，我都提前準備好了，我也愛你」。

丸子老公這才發現，原來7菜1湯指的是罐頭大餐，老婆唯一做的事，就是取了各種超猛的菜名，忍不住回覆國罵「X！」讓蕭幼貞樂翻，貼一個「笑死」的貼圖給先生。不過其實蕭幼貞這招並非原創，應該是看網上流行這一招，所以想鬧鬧老公。

▲蕭幼貞和老公感情甜蜜。（圖／翻攝自Facebook／蕭幼貞）

看到貼文後，網友紛紛笑噴，「這梗有鋪好」、「感覺洵爸瞬間從天堂掉到地獄」、「罐頭大餐XD真方便」、「丸子這個讓我笑瘋掉，太可愛了」、「這個超澎湃！我也要來搞一下XD」、「哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！老公的回答整個很可以欸」、「採買這些也是很辛苦的」、「看好幾篇同樣的文章，就你的好笑。」

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