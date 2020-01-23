武漢封城！　《環球時報》：全中國人向顧全大局的1100萬市民致敬

▲武漢站。圖為2018年7月拍攝。（圖／Arnie97 @wiki CC BY-SA 4.0）

記者黃君瀚／綜合報導

武漢肺炎疫情持續擴散，武漢市疫情防控指揮部23日凌晨通報，宣佈全面封城，封閉機場、火車站，公車、客運、渡輪全面停駛。中共黨媒《環球時報》23日發表社評，稱這是壯士斷腕之舉，「全體中國公眾都會向在這個特殊關頭顧全大局的武漢市民表達深深的敬。」

社評指，新型冠狀病毒在積蓄了一段時間力量後猛烈爆發，武漢市肺炎病例急劇增加，截至22日晚上湖北省確診病例已達到444例，絕大部分都在武漢，中國大陸其他城市發現的確診病例也幾乎都是來自武漢，「一個清晰的抉擇擺在整個國家甚至世界的面前：阻止病毒從武漢的輸出是取得抗擊新型肺炎鬥爭勝利的關鍵。」

社評提到，武漢是超大型省會城市，是九省通衢、華中地區最大的交通樞紐，關閉對外通道是艱難的決定，但為了與病毒的擴散賽跑，從被動轉為主動，「邁出這一步需要多麼大的勇氣和理性加以推動、支持。」

「難為武漢的廣大市民了！」社評說，這是武漢對抗新型冠狀病毒最前線上演的可歌可泣一幕，《環球時報》和幾千萬粉絲共同向武漢這座城市與1千多萬市民致敬，「而且我們相信，全體中國公眾都會向在這個特殊關頭顧全大局的武漢市民表達深深的敬意。」

文中也提到，這絕對不是傳統意義上的「封城」，全體中國人都會和武漢市民在一起，也只有贏得「武漢保衛戰」的勝利，才能實現全國的勝利，「武漢不會再輸出病例了，今後它將成為同一條戰線上對抗病毒的最大樣本庫。」

社評最後提到，武漢切斷交通大大提升了戰勝新型冠狀病毒的機率，不過這不意味中國大陸其他地區可以鬆一口氣，因為有多少帶菌者四散各地還不清楚，病毒也還有可能變異，人類對它的了解迄今仍然很少，「抗擊新型冠狀病毒已是一場大仗，我們希望武漢關閉對外通道成為決定性的轉折點......中國社會必須團結一心，眾志成城。我們必須勝利，因為除此別無他擇。」