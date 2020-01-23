澳門限購口罩！一張身分證「最多購買10個」…10天後才能再買

▲香港戴口罩民眾。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

爆發大半個月的武漢肺炎疫情殺入澳門，據澳門特區政府網站1月23日消息，澳門衛生局表示，確診第二例武漢新型冠狀病毒病例。此外，澳門特區政府計畫開始限購口罩，每位居民要持澳門居民身分證購買，一次最多買10個，10日後才可重複購買。

澳門第二例武漢新型冠狀病毒患者66歲，男性，武漢遊客，22日下午經關閘口岸入境澳門時被衛生局檢疫人員檢測出有發熱，體溫38.7度，隨即送往仁伯爵綜合醫院特別急診作進一步檢查，經檢驗對新型冠狀病毒呈陽性反應。

澳門特區政府計畫於23日傍晚推出「保障口罩供應澳門居民計畫」。屆時每位居民可持澳門居民身分證，到指定藥房自費購買口罩。

澳門衛生局局長李展潤22日表示，已採購2000萬個口罩於春節前投放澳門50多間協議藥房供澳門居民購買；每位居民可持澳門居民身份證到衛生局協議藥房購買10個口罩，10日後可重複購買，「有關措施預計於一至兩日內推出，以確保澳門居民可購買到所需口罩，相信該計畫推出後可有效緩和市面搶購口罩的情況。」

此外，香港衞生署衞生防護中心今日（23日）正調查第二宗輸入的新型冠狀病毒感染高度懷疑個案。該名56歲男病人為香港居民，過往健康良好，於1月10日獨自前往武漢，1月19日由武漢乘坐航班前往深圳（中國國際航空CA8279航班），同日經羅湖口岸乘坐港鐵回港。

他自1月18日起開始發燒，但無呼吸道感染徵狀，1月19日到威爾斯親王醫院急症室求醫，無需入院，1月21日再到該院急症室覆診，由於發燒徵狀持續，被院方安排入院接受隔離治療，現時情況穩定，今日轉往瑪嘉烈醫院接受隔離治療，病人的呼吸道樣本初步檢驗對新型冠狀病毒呈陽性反應。

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