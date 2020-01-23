影／武漢10點封城「市民連夜逃離」！火車站排長龍　有人吃退燒藥成功離開

▲武漢部分市民連夜出城。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

武漢肺炎疫情持續擴散，武漢市疫情防控指揮部23日凌晨宣佈全面封城，交通全部停運。消息一出，有人連夜趕至火車站買票離開武漢，火車站外大排長龍，更有人即使出現發熱徵狀，仍逃至其他城市遊玩，並在離開後上傳微博炫耀，引發一眾大陸網友留言炮轟自私。

武漢市疫情防控指揮部23日凌晨0時16分通告，自1月23日上午10點開始，全市城市公車、地鐵、渡輪及長途客運全面停駛，市民無特殊原因不得離開武漢，機場、火車站等離漢管道暫時封閉，恢復時間將另行通告。

據《新京報》報導，1月23日凌晨，武漢、漢口車站出行旅客明顯增多，車站售票大廳排起了長隊。在一輛武漢去往上海的列車上，所有登車旅客均戴著口罩，列車員在旅客上車後噴灑消毒水，並不斷拖拭通道。





▲有網友PO文稱，連夜出城。（圖／翻攝自微博）

有武漢網友在微博上PO文稱，凌晨1時許得知消息後隨即趕至火車站，當時站內僅約數十人，但至2時許，人數突然激增至數百人。根據網友上傳的圖片可見，火車站大排長龍，人龍排至站外，當中不少人戴著口罩。

另外，有武漢網民表示，不少人也前往附近的超市及便利店，搶購日常物品及糧食備用。根據上傳的影片可見，超市內大批食物已經被搶購一空。

而「逃離武漢」四字更一度成為微博熱門話題，由20日起不少武漢市民以各種方式離開，並在微博上發文。更可怕是，當中有人自稱出現發燒，靠食退燒藥降溫，順利逃離武漢，打算前往上海迪士尼遊玩。

▲有市民吃退燒藥成功逃離。（圖／翻攝自微博）

該帖文一出隨即引發大陸網友留言怒轟，有人留言斥責不負責任、沒有良心等。不過也有武漢人表明自己不會離開，並批評出逃的同鄉不負責任。

截至午夜12時，大陸共有571宗確診病例，95宗重症，17宗死亡個案。確診病例中湖北省佔最多，有444宗。

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