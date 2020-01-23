廣州花市防疫直擊　大媽叔叔玩超嗨「0防護」：有政府，不怕！

▲越秀西湖花市是廣州迎春花市的代表，歷史最為悠久。照片攝於2019年。（圖／Wpcpey @wiki CC BY-SA 4.0）

記者黃君瀚／綜合報導

湖北省武漢肺炎疫情持續擴散，中國疾病預防控制中心主任高福22日表示，病毒源頭可能指向武漢華南海鮮市場的野生動物。有香港記者走訪廣東專賣野味的市場，發現幾乎已無攤販在賣竹鼠；而著名的廣州花市（年貨市集）開鑼，不少民眾戴上口罩防護，卻也有人完全不擔心，「有政府不怕！」

香港《有線電視》記者22日走訪廣東清遠市銷售野味的批發市場，發現多數原本放滿動物的店舖沒有營業，本來幾乎每攤都有在賣竹鼠，部分還標榜是「野生捕捉」，如今關著竹鼠、狸的鐵籠權清空了，只有發現一些活雞還關著。

與上次相比，市場不再是滿地垃圾，布告欄貼著「保護野生動物，維護生態安全」標語，不過衛生情況依然不算太好，記者雖然戴著口罩坐在車內，仍能聞到濃烈的異味。

▲武漢華南海鮮市場開業超過15年，也有不少販賣野味的攤販。（圖／翻攝自微博）

鏡頭一轉，《有線電視》記者前往廣州花市，沒發現官方有特別加強防疫措施，倒是不少民眾自主戴上口罩，也有攤販直接做起口罩生意，1盒N95含60個售價人民幣900元（約新台幣3966元）。

有位媽媽和小孩戴著口罩受訪，她說疫情爆發有點害怕，來人多的花街戴上口罩感覺比較安全。另一位戴口罩的年輕媽媽說，春運應該會加速病菌的傳染性，所以春節會比較少帶小朋友出去。不過熱鬧的街上也有不少民眾完全沒在怕，記者發現有一群8人的叔叔、阿姨團，他們表示從不擔心，受訪比YA齊聲大喊「不怕、有政府，有政府不怕！」記者追問不用戴口罩？阿姨回「不戴！身體健康！」

而這樣的景象讓不少大陸網友吐槽，「這幫人有病吧，反正北京是人人都戴口罩了」、「我大陸人根本不敢出門，那些大媽大叔真的很搞笑。」