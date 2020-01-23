女友離世！癡情男拜陰廟想「感應她」　崩潰持刀攔車勒索…被告扯：是在作法

▲王男意外得知女友輕生噩耗，急得想拜陰廟「感應她」，卻情緒失控持刀在街上狂揮還勒索路人，因而挨告。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳韻如／新北報導

王姓男子對前女友用情至深，分手後仍遲遲無法忘懷，在無意間得知對方輕生的噩耗後，更急於拜陰廟感應前女友，從此性情大變，還在大街上威武菜刀，並向路人勒索，「不要動！放下10元在地上」。案經受害者提告，法官認為他因受精神疾病影響，因此依強制及恐嚇取財未遂罪，判他3個月徒刑及拘役10日，緩刑2年，執行前施以監護2年。

判決書指出，王男因輾轉得知前女友輕生的噩耗，一時難以接受，便急著到處找尋陰廟，想要藉此感應前女友，並與她對話。然而，王男情緒卻越來越失控，甚至在大街上持刀逼迫路過的貨車運將載他，下車後又揮刀恐嚇路人，「不要動！搶劫！放下10元在地上」等。

案經路人提告，王男出庭坦承有挾持運將載他，但否認勒索，辯稱自己當時是在「作法」，並邀請路人做功德，10元只是用來化緣而已。

對於王男說法，法官並不採信，另外因王男被診斷出有情感性精神疾患，法官考量他受疾病影響，辨識行為能力減損，甚至還當庭背誦經文等怪異舉止，路人也表示願意和解，法官因此將他依強制及恐嚇取財未遂罪，判他3個月徒刑及拘役10日，緩刑2年，執行前施以監護2年。

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