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74%民眾認為太陽花國賠「太離譜」　北市警「水砲車驅離反核團體」再判賠

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▲▼2014年4月28日反核驅離。（圖／《ETtoday》新聞雲資料照）

▲2014年4月28日民眾反核，警方出動水砲車驅離被要求國賠，22日判決出爐，北市府及警察局需國賠給傷者共45.4萬。（圖／《ETtoday》新聞雲資料照）

記者陳韻如／綜合報導

太陽花國賠判決結果造成警界反彈，就連民眾也相當不能接受，根據《ETtoday新聞雲》所做的民調顯示，有74%的民眾認為判決離譜。然而，太陽花事件後一個月，警方出動水砲車驅離靜坐於台北中山南路、忠孝西路口的反核民眾，警民爆發激烈衝突，事後傷者提起國賠，而結果出爐，警方再度敗訴，北院判決北市府國賠42萬、北市警國賠3.4萬給13名傷者，另2原告則被駁回。

2014年太陽花學運期間，台北市警方在3月24日於行政院強制驅離，導致150多名警察及民眾受傷，經義務律師團及司改會協助下，30位受傷民眾向台北市政府警察局請求國賠1006萬餘元，之後有7人撤告，台北地方法院10月30日判賠14人共110萬餘元。

▲▼太陽花國賠案，退警集結討尊嚴。（圖／記者黃彥傑攝）

▲太陽花國賠案後，退休警方集結討尊嚴。（資料照／記者黃彥傑攝）

判決出爐後，引起社會一片譁然，甚至有不少警方走上街頭抗議，而根據《ETtoday新聞雲》民調結果顯示，有高達74%的民眾認為，「警察是依法執行公務，判決離譜」。

就在太陽花事件結束後一個月，時任台北市長郝龍斌又於同年4月28日凌晨，為盡速恢復交通，下令驅離靜坐於中山南路、忠孝西路口的反核民眾，警方出動水砲車向群眾噴射，警民爆發激烈衝突，事後有傷者提起國賠。

如今判決結果出爐，警方再度敗訴，台北地院判決北市府國賠42萬元、北市警則需國賠3.4萬元給13名傷者，另有2名原告則被駁回。

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