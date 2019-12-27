快訊／館長遭勒索15萬！舊恩怨被翻出…一命還一命「準備好棺材」

▲館長收到恐嚇信。（圖／翻攝自館長直播）



記者陳豐德、柯振中／台北報導

網紅館長除了經營健身房外，時常在網路上開直播，擁有許多粉絲。不過他27日收到一封恐嚇信，向他勒索15萬元，還警告不得報警，否則「誰先死還不知道」，讓他氣炸PO文，「我等等就報警，亞鈴娘卡後。」經了解，收到恐嚇信的是新莊店，目前警方尚未接獲館長報案。

館長「飆捍」27日在臉書粉專貼文指出，自己收到一封恐嚇信，內容寫到，「館長，看你亞歷山大健身生意做得有聲有色，到處在開分館，手頭上資金不少，我以前跟過明晏，你也害他出了事，事情還沒完，一命還一命。」

信中內容提及，「江湖救急，知道你也不是小氣的人。我開口要得也不多，新台幣15萬元，化敵為友。實在是年關難過，請你在2020年1月10日前，將15萬元打入我提供帳號內，大家一切恩怨就算了。我在此警告你不得報警，否則誰先死還不知道。當日下午三點半前未見到帳，準備好棺材。」

館長看到這封信，氣炸貼上網路，同時說到，「我等等就報警，亞鈴娘卡後」，還嘲諷對方，「寫錯字還修改嗯！不錯。」眾多粉絲看到後紛紛回應，「15萬是給他買棺材」、「真的很難過～打錯字也不捨得重印」、「他都要借15萬了，有錢買棺材嗎」、「原來是寄錯是寄給亞歷山大的館長（正確應為成吉思汗健身俱樂部）」。

經查，收到恐嚇信的是成吉思汗健身俱樂部新莊店，警方截至目前尚未接獲館長本人或健身房員工至派出所報案。林口、新莊分局將持續掌握。

▼館長收到恐嚇信。（圖／翻攝館長臉書）



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