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22歲英國青年勒索Apple 300萬落網　遭法院判2年緩刑、300小時無償勞動

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▲▼蘋果。（圖／路透）

▲蘋果日前受到惡意人士威脅勒索。（圖／路透）

記者陳心怡／外電報導

蘋果產品以不易遭受駭客侵害而聞名，不過，來自倫敦北部的22歲青年阿爾巴拉克（Kerem Albayrak），卻在2017年公然威脅蘋果，宣稱自己掌握3.19億個iCloud帳戶，要求蘋果給價值10萬美元（約新台幣304萬）的iTunes禮品卡，否則就要刪除重置帳戶。幸好蘋果即時報案，英國警方後來逮捕了這名罪犯，發現他根本只是是吹噓勒索。

法院在今年的12月20日，判處阿爾巴拉克2年緩刑、300小時的無償勞動及6個月的電子宵禁。英國調查局（NCA）資深調查官Anna Smith說，阿爾巴拉克誤以為侵入兩個帳戶並試圖勒索一家大型跨國公司後，可以逃脫司法制裁。

英國國家調查局（NCA）表示，2017年3月12日，阿爾巴拉克向蘋果安全團隊寄出一封郵件，聲稱自己已掌握許多用戶的iCloud帳戶，並打算將這些帳戶在網路上銷售，為此，他要求蘋果支付7.5萬美元的加密貨幣或者1000美元的iTunes禮品卡，否則就賣掉這些帳戶。

一周後，Kerem Albayrak又在YouTube上發布了一段影音，顯示他可以隨意進入他人的iCloud賬戶。阿爾巴拉克再次獅子大開口，要求蘋果支付10萬美元，否則他將重置iCloud帳戶。

蘋果也馬上向美國和英國的執法機構舉報勒索，2017年3月28日，阿爾巴拉克在倫敦北部的住處被英國警方逮捕，並查扣了他的電話、電腦，卻發現他根本沒有盜取任何帳戶，說穿了，只是吹噓勒索而已。

阿爾巴拉克就如同渴望成名的網絡犯罪分子，他告訴NCA說：「當你擁有網路的力量時，這就和成名一樣，每個人都尊敬你，每個人都在追逐你」。

NCA提醒，任何遭受威脅的公司，絕對要效仿蘋果，勇敢舉報犯罪。

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