看電影狂「起立蹲下」猛擋視線！莽男出拳打到他「門牙全斷」　衝動下場曝

▲陳男不滿看電影被擋視線，景出拳狂毆前排男子，導致對方門牙全斷、身體多處擦挫傷。（示意圖／免費圖庫 pakutaso）

記者陳韻如／台中報導

陳姓男子到戲院看電影，但前排的李姓男子卻不斷起身擋住他視線，等到電影播放完畢後，陳男氣得上前找對方理論，先是怒譙「X你X」，隨後出拳毆打，導致李男兩顆門牙斷裂，全身多處擦挫傷。案經李男提告，台中地院依傷害罪判刑2個月、公然侮辱罪判拘役20天；民事部分則須賠償李男17萬元。

判決書指出，陳男2018年底到戲院看電影，期間因李男不斷起身影響他觀看，2人因此爆發口角。等到電影播放完畢，陳男依舊怒氣難消，朝著李男怒譙，「X你X」等語，隨後又出手抓住對方，阻止他離開，隨後出拳狂毆。

李男遭到毆打後，全身有多處擦挫傷，2顆門牙甚至被打斷，且眼鏡也被陳男扯掉，造成鏡片掉落、鏡架斷裂，手機也有部分缺損。李男事後氣得提告對方傷害及公然侮辱，陳男也被傷害罪判刑2個月、公然侮辱罪判拘役20天。

李男再提民求償，醫療費部分4117元、假牙5萬元、眼鏡5400元、手機螢幕保護貼500元，另外，因陳男在將近200人的公眾場所對他罵三字經，有損他人格，因此連同上述金額求償共100萬元。

不過，陳男到庭後辯稱，動手打人是因為遭到對方挑釁，自己並沒有無事生端，且雙方有互毆，李男也應該負起部分責任。此外，李男求償的門牙斷裂修復費用太高，眼鏡毀損也不知道是不是李男自行破壞，且李男受的傷又不嚴重，精神慰撫金應該從輕為之。

法官審理後認為，陳男的行為已經侵害到李男的身體健康、名譽、行動自由、財產等權利，因此判他須賠償李男17萬元。全案可上訴。

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