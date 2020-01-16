　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

看電影狂「起立蹲下」猛擋視線！莽男出拳打到他「門牙全斷」　衝動下場曝

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼打架,衝突,偷情。（圖／免費圖庫 pakutaso）

▲陳男不滿看電影被擋視線，景出拳狂毆前排男子，導致對方門牙全斷、身體多處擦挫傷。（示意圖／免費圖庫 pakutaso）

記者陳韻如／台中報導

陳姓男子到戲院看電影，但前排的李姓男子卻不斷起身擋住他視線，等到電影播放完畢後，陳男氣得上前找對方理論，先是怒譙「X你X」，隨後出拳毆打，導致李男兩顆門牙斷裂，全身多處擦挫傷。案經李男提告，台中地院依傷害罪判刑2個月、公然侮辱罪判拘役20天；民事部分則須賠償李男17萬元。

判決書指出，陳男2018年底到戲院看電影，期間因李男不斷起身影響他觀看，2人因此爆發口角。等到電影播放完畢，陳男依舊怒氣難消，朝著李男怒譙，「X你X」等語，隨後又出手抓住對方，阻止他離開，隨後出拳狂毆。

李男遭到毆打後，全身有多處擦挫傷，2顆門牙甚至被打斷，且眼鏡也被陳男扯掉，造成鏡片掉落、鏡架斷裂，手機也有部分缺損。李男事後氣得提告對方傷害及公然侮辱，陳男也被傷害罪判刑2個月、公然侮辱罪判拘役20天。

李男再提民求償，醫療費部分4117元、假牙5萬元、眼鏡5400元、手機螢幕保護貼500元，另外，因陳男在將近200人的公眾場所對他罵三字經，有損他人格，因此連同上述金額求償共100萬元。

不過，陳男到庭後辯稱，動手打人是因為遭到對方挑釁，自己並沒有無事生端，且雙方有互毆，李男也應該負起部分責任。此外，李男求償的門牙斷裂修復費用太高，眼鏡毀損也不知道是不是李男自行破壞，且李男受的傷又不嚴重，精神慰撫金應該從輕為之。

法官審理後認為，陳男的行為已經侵害到李男的身體健康、名譽、行動自由、財產等權利，因此判他須賠償李男17萬元。全案可上訴。

修圖修到厭世！這款CP值很可以

【更多新聞】

罷韓正妹遭嗆「去死」！怒告107名韓粉　今現身偵查庭：一定要討回公道

「終於可以好好睡一覺」！　特勤吳彥祖選後IG感性連發：感謝大家對我的欣賞

辣人妻勾小王摩鐵爽啪！人夫門外守候1hr　見鐵捲門打開上前堵人…結局竟逆轉

ET快訊
「莒光甜心」勾已婚少校！清境跨年激戰　正宮破門氣炸
導遊「韓我真的投不下去」　她淚曝：小英上了我爸媽也失業了
「是在哈樓」被採用了！北大新宿舍命名出爐　校方回應了
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

超狂駕駛「整路度估」撞倒2車、號誌燈桿…車內繼續睡　警傻眼：怎敢上路？

「莒光甜心」勾已婚少校！跨年摩鐵交纏　正宮破門氣炸…秒裝無辜：我是被騙的

超商買菸竟直接抽起來！被制止「中二病上身」　他狂K店員砸整店

小王吃人妻「愛的聲響震走廊」　綠帽建商怒告求償2000萬…結局神展開

春安開跑首日埔里秒爆槍擊案　47歲男子彈卡下巴倒橋邊

109年春安維護起跑「15天治安不打烊」　議長蔣根煌慰問新莊警

利用網路平台交易槍枝改造　南警查獲槍枝改造工廠

刑事局暖冬宣導創首例　挹注14餘萬元善款購物贈中低收民眾

台電工程師拒收1.5萬...事後暗地拿70萬　高球名將曾雅妮叔涉竊油行賄

竹聯幫明仁會長想打知名度…招惹角頭慘被擄走毒打 警速逮法辦

買「小熊餅乾」救無尾熊是真的！　家樂福小編證實：每盒都有捐助

既熟悉又陌生...品牌圖案大考驗！「消防署logo」考倒路人：是警察局？

誰家小豬走失？見路人撲腿討抱抱 警協尋「幫找媽」...萌歪狂拍照XD

在地人激推！台南超高CP值炸雞　「棒棒腿」僅20元...脆皮肉嫩多汁

及時雨來了！墨爾本狂灌1個月雨量 澳洲消防局憂「山體滑動」引發山洪

他神還原國中瞎妹參加畢業旅行 偷換房間、車上卡拉OK超懷念！

宣美表演遇暴雨…要求「撤掉遮雨棚」　跳一半「脫衣」陪觀眾一起濕！

3年未調！豪大雞排漲到75元 業者回應：因基本工資增加了

霸氣新娘「辣丟衝鋒槍」不扔扇！親友笑噴：希望不要常常撿到槍

半熟蛋嫩牛排丼、起司瀑布炸雞　激推超罪惡逢甲大學口袋美食！

超狂駕駛「整路度估」撞倒2車、號誌燈桿…車內繼續睡　警傻眼：怎敢上路？

「莒光甜心」勾已婚少校！跨年摩鐵交纏　正宮破門氣炸…秒裝無辜：我是被騙的

超商買菸竟直接抽起來！被制止「中二病上身」　他狂K店員砸整店

小王吃人妻「愛的聲響震走廊」　綠帽建商怒告求償2000萬…結局神展開

春安開跑首日埔里秒爆槍擊案　47歲男子彈卡下巴倒橋邊

109年春安維護起跑「15天治安不打烊」　議長蔣根煌慰問新莊警

利用網路平台交易槍枝改造　南警查獲槍枝改造工廠

刑事局暖冬宣導創首例　挹注14餘萬元善款購物贈中低收民眾

台電工程師拒收1.5萬...事後暗地拿70萬　高球名將曾雅妮叔涉竊油行賄

竹聯幫明仁會長想打知名度…招惹角頭慘被擄走毒打 警速逮法辦

台大醫科錄取率變高！考「醫事人員」公費生...英文自然只要均標

「Hello Kitty萬用置物籃」來了！全台麥當勞限量10萬個　開賣日曝光

食力／爸媽必看！加了色素的糖果　真的會讓小孩過動？

倫敦政經學院出包！誤寫「蔡英文曾任副總統」　彭文正酸：48萬英鎊水準

ET民調／63.4％贊成罷免韓國瑜　44.2％後悔投讓他當高雄市長

尪曬十年挑戰照！太太「穿越時空」神凍齡　超強巫術刷爆3萬讚：你是好隊友

詹惟中再挺蔡英文「選後還是工作滿檔」！　曝投韓國瑜慘輸心聲

學測開考北台灣轉濕冷家長狂塞暖暖包　考生選5科都想「考75級分」

桃田賢斗眉間傷口縫10針　檢查若無異常2至3天後就能出院

台大、成大蟬聯企業最愛公立大學　私校排名翻轉由輔大重新奪冠

夫帶女員工回家嘿咻1個月12次！　妻反擊交4片光碟「主臥室錄影」

社會熱門新聞

小王吃人妻　綠帽建商求償結局神展開

竹聯幫明仁會長慘被擄走毒打　還滿臉是血拍片道歉

即／新莊5月大男嬰搶救30分後亡！

快訊／機車撞水泥預拌車　女騎士卡車底大腿骨外露

銷魂聲傳隔壁！虐嬰女為挽回男友3P

20歲男租「海神」撞車…45萬飛了

一週吃兩次霸王餐　桃園女：我大眾臉

莒光甜心勾已婚少校！被抓包秒裝無辜：我是被騙的

新北7煞12酷刑凌虐情侶！逼演活春宮+吃狗屎

62歲男與少女2個月內激戰6回！賠30萬獲緩刑

春安開跑埔里爆槍擊案　男下巴中彈

李佳芬怒嗆「吳子嘉們　本尊怒告卻「找不到地址」

撞死騎士被起訴　12天後又撞死行人

「華爾街女神」認了！無照開投資課海撈3000萬

更多熱門

相關新聞

華納用AI預測票房　幾秒決定演員

華納用AI預測票房　幾秒決定演員

全球最大的影視公司之一的華納兄弟，8日與人工智慧公司Cinelytic簽約，未來希望能透過人工智慧來決定電影的製作，在影片籌畫之前進行預測性分析，除了可以推算出獲利最高的上映日期，還能衡量演員在各領域的價值，並算出應該推出幾部電影等等。

看電影一直起身　他揍斷牙遭討百萬

看電影一直起身　他揍斷牙遭討百萬

Kate SpadeX《CATS貓》聯名包包

Kate SpadeX《CATS貓》聯名包包

看電影配爆米花！她昏睡過去　醒來躺在摩鐵秒淚崩

看電影配爆米花！她昏睡過去　醒來躺在摩鐵秒淚崩

前眾議員疑東京灣輕生　推特曾預告…

前眾議員疑東京灣輕生　推特曾預告…

關鍵字：

電影擋視線門牙

讀者迴響

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

老公腦幹出血！妻放棄CPR...提「1請求」醫淚崩

福原愛隱瞞孩子2件事！住台灣不說中文

踩防盜窗上大掃除！37歲女5樓墜下慘死

科技富豪日本偷情　老婆：我選擇放下

21公斤吳花燕醫院過世…弟弟回應了

快訊／陳師孟請辭監委！獲蔡英文核准

57歲馬景濤當婚禮歌手…現身農村！商演價132萬

EXID哈妮「招牌瀏海」消失！近況曝光

爆韓國瑜不喝酒睡不著　謝金河道歉

勇者試喝「5毒蛇酒」：沒掛急診硬整天

小蠻和邵翔回老家過年「從沒洗過碗」

高雄新開幕吃到飽2人同行1人免費

陽台袋子頻掉落　夫妻見真相心軟

暴瘦意外確診胰臟癌　醫提3大晚期症狀

更多

最夯影音

更多
買「小熊餅乾」救無尾熊是真的！　家樂福小編證實：每盒都有捐助

買「小熊餅乾」救無尾熊是真的！　家樂福小編證實：每盒都有捐助
既熟悉又陌生...品牌圖案大考驗！「消防署logo」考倒路人：是警察局？

既熟悉又陌生...品牌圖案大考驗！「消防署logo」考倒路人：是警察局？

誰家小豬走失？見路人撲腿討抱抱 警協尋「幫找媽」...萌歪狂拍照XD

誰家小豬走失？見路人撲腿討抱抱 警協尋「幫找媽」...萌歪狂拍照XD

在地人激推！台南超高CP值炸雞　「棒棒腿」僅20元...脆皮肉嫩多汁

在地人激推！台南超高CP值炸雞　「棒棒腿」僅20元...脆皮肉嫩多汁

及時雨來了！墨爾本狂灌1個月雨量 澳洲消防局憂「山體滑動」引發山洪

及時雨來了！墨爾本狂灌1個月雨量 澳洲消防局憂「山體滑動」引發山洪

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面