黃敏惠吳錫卿攜手做年菜　年年有餘賀新年

▲嘉義市長黃敏惠攜手五星飯店主廚吳錫卿做年菜。（圖／嘉義市政府提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

華人過年吃魚象徵年年有餘，但要怎麼料理才好吃呢？嘉義市長黃敏惠特別請教耐斯王子飯店主廚吳錫卿，阿卿師說，只要掌握好切魚肉的方向和糖醋醬的調味比例就能做出美味的糖醋魚，黃敏惠也分享「積善之家慶有餘」，有行善累積福報餘蔭子孫的喻意，並藉由美味的糖醋魚料理祝福大家鼠年行大運。市府觀光新聞處也將糖醋魚製作過程拍攝剪輯成《勇媽大廚來上菜》節目於各社群平台推出。

黃敏惠看到色澤鮮艷的糖醋魚，她說「嘉義市是彩色的，更是出色的」，她表示，市政建設和製作料理有相似之處，好料理需要好食材，拚市政也需要好人才，她都在激發大家的能量為我們的市政Fighting(戰鬥)，也告訴市民朋友「相信嘉義市一定會更好」。

主廚吳錫卿說，製作糖醋魚可挑選鱸魚烹煮，然後用薑、蔥、米酒、鹽巴、白胡椒粉醃漬約十分鐘，接著把蛋液塗抹在魚肉上並沾滿太白粉，放入高溫180度的油鍋炸至魚肉變金黃色。阿卿師說，糖醋醬的比例是糖兩匙、蕃茄醬兩匙、水200CC、醋100CC與彩椒一同炒煮勾芡，最後把熱騰騰的糖醋醬淋在炸好的蘆魚上，並以香菜、蔥絲點綴就大功告成。

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