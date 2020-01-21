　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

愛心年菜1610份！東森保代贊助10萬元　助獨居長者、弱勢家庭嚐佳餚過好年

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼東森保代「溫馨年菜愛心快遞」活動記者會-東森保代董事長林登裕。（圖／記者黃克翔攝）

▲台北市副市長蔡炳坤（左）頒贈感謝狀給東森保代，由東森保代董事長林登裕（右）代表授獎。（圖／記者黃克翔攝）

記者楊絡懸／台北報導

農曆春節即將到來，為了讓低收入獨居長者與經濟弱勢家庭幸福過好年，台北市政府社會局一年一度舉辦「溫馨年菜，愛心快遞」活動，讓多數弱勢家庭可以享用美味年菜。東森保代已連續多年捐款作公益，今年也不缺席，捐出10萬元贊助，愛心不落人後。

東森保代董事長林登裕受訪時表示，台北市政府的愛心年菜活動，對目前台灣高齡化社會非常有意義，關照長者的立意也很好，東森保代連續多年捐款贊助，也希望能拋磚引玉，引發更多的愛心，讓更多企業和單位一起加入社會服務，關注台灣社會的獨居老人，因此東森相當樂意參與公益活動。

林登裕指出，東森保代10多年以來善盡企業社會責任，除了快遞年菜、關懷弱勢、原鄉學童等社會議題，也對寵物權益相當關注；東森保代發展穩健，今年陸續在保險業務上開拓，從線上和線下的結合，像是東森保代與華南產險合作推出「東森華南寵物險」，也和「ETtoday東森寵物雲」有著相當程度上的搭配，滿足毛小孩的需求與保障。

▲▼東森保代「溫馨年菜愛心快遞」活動記者會-東森保代董事長林登裕。（圖／記者黃克翔攝）

▲「溫馨年菜，愛心快遞」活動記者會，東森保代董事長林登裕（右）獲頒感謝狀。（圖／記者黃克翔攝）

台北市副市長蔡炳坤表示，台北市政府舉辦年菜送暖活動已有12年，這次活動約80個團體與單位，共同贊助1610份年菜，提供給416位低收入獨居長者，願能在寒冬把溫暖送給每個家庭。

蔡炳坤說，除了感謝企業贊助，也感謝中華基督教救助協會提供170名志工、40輛車，把這些年菜一一分送至每位長者的家裡，所有人的愛心與誠意都分享給長者；另外也「定點領取年菜」，提供給1194戶經濟弱勢家庭，希望圍爐時也能品嚐溫暖佳餚而過好年。

年菜的菜色有何首烏雞湯、梅干東坡肉、酥炸鮮魚片、紅燒獅子頭、臘味蘿蔔糕、干貝長年菜等，也準備素食年菜提供素食長者選擇；另外，也發放1000元紅包給長者和家庭，以及保久乳、肉鬆、餅乾等禮品。

ET快訊
LIVE／花蓮、新竹接連爆「疑似武漢肺炎病例」！疾管署說明最
一張圖看春假天氣！除夕前陽光露臉　初一開始變天
馬英九騎車當一日外送員！一脫口罩讓OL嚇呆了
63歲陳美鳳「辣到登英國媒體」　最美歐巴桑曝「凍齡8祕訣」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

愛心年菜1610份！東森保代贊助10萬元　助獨居長者、弱勢家庭嚐佳餚過好年

郵輪保險上市！「3天2夜保費527元」享10大保障　林右昌：2019年郵輪旅客逼近95萬人

業務主管年薪衝5000萬！永達保經複製台灣經驗　「西進求賢策略」攻下中國保險市場

「百萬圓桌會員數」已達326人！永達保經宣布：今年廣招各行業千里馬一同加入

民眾超怕「摔壞手機螢幕」噴錢！手機保險2019年投保金額破20億元　年增310％

捐保險費助學子！三商美邦贈致理科大「微型傷害險保障」　累計受惠學生超過1800人

越南太太合理「使喚先生」做家事　從日常教越語...老公配合度超高！

《三生三世枕上書》1月22日正式播出！　迪麗熱巴東華帝君虐戀超揪心

快跟人臉大...俄羅斯大貓吃腳腳　面帶陶醉清脆「啵」聲超療癒！

澳洲暴雨釀災...無尾熊變落湯雞　無助靠恩人胸膛「謝謝你救我們」

Sandy連主持12場尾牙賺超大　吳宗憲虧：太過分了

法拉利姐+吃屎哥中壢開飲料店　高歌「給你吃屎！」引警關注

迪化街牛軋糖23條要1100元！　公定價「一斤660元」老闆：利潤低

「我氣鼠了」青峰KKBOX後台搥背板　瘋癲完..求攝影大哥幫修照片XD

親解家庭問題！別折斷孩子翅膀　嚴厲責備源於「父母本身的自卑」

絕對吃不完！台南「聚寶盆意麵」 大碗60塊炸量：一個人能當三餐

愛心年菜1610份！東森保代贊助10萬元　助獨居長者、弱勢家庭嚐佳餚過好年

郵輪保險上市！「3天2夜保費527元」享10大保障　林右昌：2019年郵輪旅客逼近95萬人

業務主管年薪衝5000萬！永達保經複製台灣經驗　「西進求賢策略」攻下中國保險市場

「百萬圓桌會員數」已達326人！永達保經宣布：今年廣招各行業千里馬一同加入

民眾超怕「摔壞手機螢幕」噴錢！手機保險2019年投保金額破20億元　年增310％

捐保險費助學子！三商美邦贈致理科大「微型傷害險保障」　累計受惠學生超過1800人

招財貓報明牌踩著「11號」刮刮樂　貓奴真的刮中頭獎100萬

賓利「最速休旅」Bentayga Speed手工味濃厚　打造一台要N天

武漢肺炎延燒！出國旅遊列黃色警示...赴陸旅行社：約1成旅客要退團

選後首次「大陸台商」春節聯誼　張小月：報名相當踴躍

蘇貞昌宣布核定台鐵員工生活津貼　結婚生子比照公務員：可領2個月薪水

駕照用換的！聯結車要下交流道　才打方向燈就右切…休旅車慘變夾心鐵餅

LIVE／花蓮、新竹接連爆「疑似武漢肺炎病例」！疾管署下午2點說明

李牮斯／中美金融貨幣戰將升溫　台灣預備好了嗎？

拍戲睡過頭...反被導演惡整　王思佳爆料新人被消失演藝圈原因

防武漢肺炎搶買N95　醫：一般外科口罩就夠用...關鍵原因曝！

女友生日他買花「停車場給驚喜」 撞見交纏畫面哭了...頭頂綠綠der

保險熱門新聞

郵輪保險上市！「3天2夜保費527元」享10大保障

永達保經：今年廣招各行業千里馬一同加入

「手機保險」2019年投保金額破20億元

永達保經複製台灣經驗　「西進策略」攻下中國市場

三商美邦人壽2019年賺54.2億元「創歷史新高」

南山產物擬推「Gogoro專屬保單」UBI車險

獨／南山人壽保戶怒批亂收費被當冤大頭　同業譏笑南山提供福利

產險公司整理「投保旅平險3大細節」

東森保代捐10萬助獨居長者、弱勢家庭過好年

一張表懂車禍調解官要看的單據

一張圖表秒懂甲乙丙式車體險

高宣告利率保單掰了　平穩機制7月上路

長照險也停售高層促快買　傳言國外再保公司打算收掉

年終獎金拿到手「可補足保障缺口」

更多熱門

相關新聞

毛小孩專屬旅館避踩雷　新北合法業者逾300家最多

毛小孩專屬旅館避踩雷　新北合法業者逾300家最多

國內越來越多人飼養寵物，但若是要出國或洽公，毛小孩需要有人幫忙照顧，所以寵物旅館也逐漸興起，是以貓、狗為主要住宿對象，觀察台北市當中，中山區的寵物旅店家數最多。房仲業者指出，寵物旅館業者在找店面時，最好「敦親睦鄰」且做好隔音及汙水處理，以避免遭到住戶反彈，至於中山區巷弄間的寵物旅館，每月租金約8~10萬元。

郵輪保險上市！「3天2夜保費527元」享10大保障

郵輪保險上市！「3天2夜保費527元」享10大保障

永達保經複製台灣經驗　「西進策略」攻下中國市場

永達保經複製台灣經驗　「西進策略」攻下中國市場

永達保經：今年廣招各行業千里馬一同加入

永達保經：今年廣招各行業千里馬一同加入

「手機保險」2019年投保金額破20億元

「手機保險」2019年投保金額破20億元

關鍵字：

東森保代林登裕台北市政府台北市社會局蔡炳坤年菜公益愛心愛心雲保險保險雲

讀者迴響

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

1人武漢待4天返台發燒　急入新竹馬偕

Lisa掰了招牌妹妹頭「旁分瀏海」罕露額頭

拿育兒津貼買2萬《天堂M》帳號　網哭了

「疑染武漢肺炎」台商逃回台灣　疾管署回應

粉專爆：藍營連署開除韓等3人黨籍

雞排妹：我做到睡著！網紅瘋男釣出女神驚人發言

春節禁忌大公開！「這天」洗頭衰整年

即／花蓮門諾「疑似病例」！女團客武漢搭機來台旅遊發燒

眼科醫生慘遭病人家屬「菜刀瘋斬後腦勺」

活春宮哥影片瘋傳　老婆氣：變全台最知名

不要Google搜尋這7個關鍵字

台中活春宮男主角身分曝光：北部建築業小開

牧羊犬生出綠寶寶　飼主被真相驚呆

陳瓊華：韓國瑜人生最大豪賭開始

iPhone 12變薄了！　7大設計新亮點搶先看

更多

最夯影音

更多
越南太太合理「使喚先生」做家事　從日常教越語...老公配合度超高！

越南太太合理「使喚先生」做家事　從日常教越語...老公配合度超高！
《三生三世枕上書》1月22日正式播出！　迪麗熱巴東華帝君虐戀超揪心

《三生三世枕上書》1月22日正式播出！　迪麗熱巴東華帝君虐戀超揪心

快跟人臉大...俄羅斯大貓吃腳腳　面帶陶醉清脆「啵」聲超療癒！

快跟人臉大...俄羅斯大貓吃腳腳　面帶陶醉清脆「啵」聲超療癒！

澳洲暴雨釀災...無尾熊變落湯雞　無助靠恩人胸膛「謝謝你救我們」

澳洲暴雨釀災...無尾熊變落湯雞　無助靠恩人胸膛「謝謝你救我們」

Sandy連主持12場尾牙賺超大　吳宗憲虧：太過分了

Sandy連主持12場尾牙賺超大　吳宗憲虧：太過分了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面