愛心年菜1610份！東森保代贊助10萬元　助獨居長者、弱勢家庭嚐佳餚過好年

▲台北市副市長蔡炳坤（左）頒贈感謝狀給東森保代，由東森保代董事長林登裕（右）代表授獎。（圖／記者黃克翔攝）

記者楊絡懸／台北報導

農曆春節即將到來，為了讓低收入獨居長者與經濟弱勢家庭幸福過好年，台北市政府社會局一年一度舉辦「溫馨年菜，愛心快遞」活動，讓多數弱勢家庭可以享用美味年菜。東森保代已連續多年捐款作公益，今年也不缺席，捐出10萬元贊助，愛心不落人後。

東森保代董事長林登裕受訪時表示，台北市政府的愛心年菜活動，對目前台灣高齡化社會非常有意義，關照長者的立意也很好，東森保代連續多年捐款贊助，也希望能拋磚引玉，引發更多的愛心，讓更多企業和單位一起加入社會服務，關注台灣社會的獨居老人，因此東森相當樂意參與公益活動。

林登裕指出，東森保代10多年以來善盡企業社會責任，除了快遞年菜、關懷弱勢、原鄉學童等社會議題，也對寵物權益相當關注；東森保代發展穩健，今年陸續在保險業務上開拓，從線上和線下的結合，像是東森保代與華南產險合作推出「東森華南寵物險」，也和「ETtoday東森寵物雲」有著相當程度上的搭配，滿足毛小孩的需求與保障。

▲「溫馨年菜，愛心快遞」活動記者會，東森保代董事長林登裕（右）獲頒感謝狀。（圖／記者黃克翔攝）

台北市副市長蔡炳坤表示，台北市政府舉辦年菜送暖活動已有12年，這次活動約80個團體與單位，共同贊助1610份年菜，提供給416位低收入獨居長者，願能在寒冬把溫暖送給每個家庭。

蔡炳坤說，除了感謝企業贊助，也感謝中華基督教救助協會提供170名志工、40輛車，把這些年菜一一分送至每位長者的家裡，所有人的愛心與誠意都分享給長者；另外也「定點領取年菜」，提供給1194戶經濟弱勢家庭，希望圍爐時也能品嚐溫暖佳餚而過好年。

年菜的菜色有何首烏雞湯、梅干東坡肉、酥炸鮮魚片、紅燒獅子頭、臘味蘿蔔糕、干貝長年菜等，也準備素食年菜提供素食長者選擇；另外，也發放1000元紅包給長者和家庭，以及保久乳、肉鬆、餅乾等禮品。