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毛孩春節住宿有著落　台北市嚴選83家安心寵物旅館

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▲▼台北安心寵物旅館。（圖／動保處提供）

▲台北安心寵物旅館。（圖／動保處提供，下同）

記者楊亞璇／台北報導

春節將至，不少毛孩爸媽返鄉過年或安排全家人出遊，但又不放心讓毛孩獨自看家，為找一間安心的寄宿旅館而傷透腦筋嗎？台北市動物保護處整理出12行政區的合法寵物旅館資訊及評鑑等第，毛孩爸媽參考評鑑優良店家住宿，除了權益有保障外，也讓你與心愛的牠都能安心過好年。

▲▼台北安心寵物旅館。（圖／動保處提供）

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動保處去年度由動保團體、專家學者、業者代表及動保處人員組成特定寵物業評鑑委員會，完成實地訪評作業，針對業者寵物飼養展售場所設施、寵物照顧情形、消費者權益、動保政策配合等項目進行評比，共評選出83家優良店家（10家特優、30家優等、43家甲等），供民眾挑選寵物旅館參考。

▲▼台北安心寵物旅館。（圖／動保處提供）

動保處表示，台北市的住宿旅館選擇多元，依照飼主需求，無論是不關籠開放大空間、獨立隱私小房間、溫馨家庭房、VIP渡假主題房或針對老齡寵物安養照顧中心，可說是應有盡有，但寵物旅館挑選除了選離家近外，一定要挑選具有特定寵物業許可證的店家，因為合格店家必須要符合飼養設施規範、專任人員資格審查並與特約獸醫師簽約，專任人員每日要記錄特定寵物飼養管理與照護情形，一旦毛孩有任何身體上的不適，可與特約獸醫師先行諮詢或請求技術協助，讓消費者更有保障。

▲▼台北安心寵物旅館。（圖／動保處提供）

動保處提醒，毛孩爸媽帶毛孩入住前，先帶毛孩勘查寄宿環境舒適度，看毛孩喜不喜歡、適不適應，也要仔細詢問打掃及巡房頻率，是否有外出散步或放風遊憩時間及提供24小時寵物保姆陪伴與照顧服務或24小時手機app遠端視訊，若毛孩有特殊習慣（進食或用藥），或是相關病史，一定要向專任人員特別叮嚀說明並簽訂書面契約。

▲▼台北安心寵物旅館。（圖／動保處提供）

動保處處長宋念潔表示，身為動物友善城市之一員，動物福利、友善空間、設置監視器，火警消防安全設備、消費證明文件或寄養契約書提供已是基本的配備，設施設備及服務品質提升與經營管理層面精進才會受寵物主人青睞，民眾在春節期間尋找寵物旅館時，優先參考評鑑優良店家來消費，讓自己放心過好年，權益多重保障。台北市完整特定寵物業分區名冊已公告於台北市動物保護處官網。

▲▼台北安心寵物旅館。（圖／動保處提供）

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