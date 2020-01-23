藍牙無線耳機大評比！　快來看外媒推薦的高CP值、運動用耳機最佳選擇

▲各大廠無線藍牙耳機競爭激烈，消費者如何挑選適合自己的耳機，也成為考驗。（圖／取自Gear Patrol）

記者謝仁傑／綜合報導

自從蘋果推出AirPods後，無線藍牙耳機就席捲了整個市場，包括Sony、Nokia到Razer等廠牌都提供多種選擇。外媒 MacRumors 針對好幾款目前市場較流行的無線耳機做了比較，綜合其舒適度、便攜性、音質和額外功能，進行總體評分。

這篇報導比較了下列幾款無線藍牙耳機，分別有Razer Hammerhead、Anker Soundcore Liberty 2 Pro、Jabra Elite 75t，Sony WF-1000XM3，AirPods Pro，AirPods‌ 2和Powerbeats Pro。

▲Razer Hammerhead。（圖／取自MacRumors）

- Razer Hammerhead（99美元，台灣定價新台幣3,690元）

Razer Hammerhead以「AirPods」為藍圖，沒有矽膠頭，也有耳柄的設計，價格方面較親民。音質方面不錯，但低音的部分不太明顯；穿戴感也很不錯，使用USB-C插孔充電。雖然Razer主動聲明該耳機有60ms的遊戲延遲，經外媒實測後並沒有注意到明顯的差異，但在觀看影片時的差異卻很明顯。電池續航部分可持續使用4個小時，而充電盒可再提供12小時的電力。

音質：6

舒適度：8

便攜性：7

額外功能：6

總體評價：7

▲Soundcore Liberty 2。（圖／取自Anker官網）

- Soundcore Liberty 2（149美元，台灣定價新台幣5,280元）

Soundcore是Anker品牌，Anker以耐用且高質量的硬體聞名，它有沉重的低音，且是全球首款採「Astria同軸聲學架構（ACAA）」的無線耳機，在音質方面相當不錯。Soundcore的應用程式和媒體存取控制可自定義聲音配置。電池續航可使用8個小時，採USB-C充電盒，可延長電池24小時的電力，雖在播放時沒有主動降噪技術，但在佩戴上仍然舒適，且有良好的覆蓋效果。

音質：7

舒適度：8

便攜性：8

額外功能：7

總體評價：7.5

▲Jabra Elite 75t。（圖／取自MacRumors）

- Jabra Elite 75t（180美元，網購價新台幣6,690元）

Jabra的Elite 75t是該公司最小的耳機，具有良好的耳部密封效果，它的低音有些沉重，但可以透過Jabra的應用程式調整，且樂器分離效果相當優異。四個麥克風的設置提供出色的通話質量。電池續航7.5小時，充電盒另提供28小時的電力。

音質：7

舒適度：8

便攜性：9

額外功能：6

總體評價：7.5

▲Sony WF-1000XM3。（圖／取自MacRumors）

- Sony WF-1000XM3（229美元，台灣定價新台幣7,490元）

就降躁而言，Sony WF-1000XM3是最接近「AirPods Pro」的耳機。有6種不同尺寸的矽膠耳塞，為使用者提供不同耳型的貼合感。不過這款耳機較重，戴一段時間後可能導致會讓耳朵不太舒服；音質方面出色，有相當好的聲音平衡，程式中也提供均衡器的選項，可根據使用者的喜好做調整。降躁效果雖不如AirPods Pro‌，但提供的環境噪音控制已經相對優異。電池續航時間為6個小時，充電盒提供24小時的電力。

音質：10

舒適度：8

便攜性：7

額外功能：8

總體評價：8

▲Powerbeats Pro‌。（圖／取自Powerbeats官網）

- Powerbeats Pro‌（200美元，台灣定價新台幣7,990元）

Powerbeats Pro像AirPods和AirPods Pro一樣，內建蘋果的H1晶片，可進行簡單設置和快速設備切換。即便處於劇烈運動的狀態，它們也能藉由耳鉤牢固地戴在耳上。雖然沒有主動降噪功能，矽膠耳機提供緊密的貼合感，可掩蓋周圍的噪音。Powerbeats Pro音質穩定，有高達9小時的電池續航力。

音質：8

舒適度：8

便攜性：8

額外功能：9

總體評價：8

▲AirPods 2。（圖／記者邱倢芯攝）

- AirPods‌ 2（159～199美元，台灣定價新台幣5,290～6,490元）

AirPods‌ 2是依據AirPods的原始設計，沒有矽膠耳塞。大多數人都覺得AirPods很舒適，它沒有主動降噪功能，音質也並沒有特別出色，但就便攜式耳機而言已算是不錯的。AirPods已是市場上最受歡迎的無線藍牙耳機，但無論在貼合性或音質方面都還好。

音質：7

舒適度：8

便攜性：8

額外功能：9

總體評價：8

▲AirPods Pro。（圖／取自MacRumors）

- ‌AirPods Pro‌（250美元，台灣定價新台幣7,990元）

‌AirPods Pro是蘋果最新推出的AirPods系列耳機，也是該系列價格最高的產品。穿戴非常舒適，貼合耳朵並提供三種尺寸的矽膠耳塞；開啟降躁功能時，電池續航約4.5小時，充電盒另提供24小時的電力。然而無法直接從硬體控制音量是美中不足的地方。儘管AirPods Pro無法透過應用程式進行自定義的選項，但音質方面確實非常優異，有良好的主動降噪效果，內建H1晶片可輕鬆與iPhone連結。

音質：10

舒適度：9

便攜性：8

額外功能：10

總體評價：9

MacRumors最後為這些耳機下了一些結論。如果使用者不需要降躁功能，那AirPods‌ 2就足夠了；若需要降躁功能，則Sony會是AirPods Pro良好的替代選項；而對於想要入耳式耳機，或帶有耳鉤以應付劇烈運動的人來說，則Powerbeats Pro會是一個不錯的選擇。



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