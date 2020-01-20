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用戶狂抱怨！AirPods Pro韌體更新使降噪效果變差

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▲AirPods Pro開箱初體驗。（圖／記者洪聖壹攝）

▲有用戶反映，AirPods Pro韌體更新後降噪效果變差。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者王曉敏／綜合報導

蘋果去年推出了高階無線藍牙耳機AirPods Pro，除了音質的提升外，最主打的就是主動式降噪功能，不過近幾周來有不少用戶在網路論壇上抱怨，在經過韌體（firmware）更新後，AirPods Pro的降躁效果減弱。

AirPods Pro降躁效果降低的問提最早可追溯至2019年11月發布的韌體更新版本2B588，而經耳機評測網站Rtings.com測試後發現，在韌體更新版本2C54之後，降躁效果變差的狀況更加明顯（蘋果後來因未知理由將2C54更新撤銷）。

科技網站《The Verge》報導，更新後「破壞」降躁效果不僅出現在AirPods Pro上，包括耳機大廠Bose及Sony階有類似的案例。有關於Bose無線消噪耳機QuietComfort 35 II降躁變差的爭議已長達了一個月，一些用戶堅持認為，該耳機的降躁能力與新開箱的時候相比有極大的下滑，Bose為此還開始計畫造訪消費者的住處，現場實測及觀察耳機；而Sony降躁耳機WH-1000XM3也同樣收到了許多類似的投訴。

自初代的AirPods以來，蘋果始終是默默替該產品推出韌體更新，整個過程皆在後台執行，用戶既不會收到任何更新通知，也無法拒絕更新，更沒有任何直接方法可以按需強制執行更新過程，用戶只能在設備的設定中注意到版本被默默跟新的結果。這種一切在後台進行的更新方式意味著，若更新後設備出問題則無法還原更新。

報導猜測，蘋果可能是故意降低AirPods Pro的降躁效果。AirPods Pro與Sony、亞馬遜等公司推出的降噪耳機不同，用戶無法自行設定降噪幅度，而是根據用戶所在的環境自動調整。部分使用者習慣在飛機上或在嘈雜的通勤期間將耳機音量調得很大聲，而在完全消除噪音的情況下，部分使用者可能會因消除噪音技術而感到些許不適，如頭暈、頭痛等。

要檢查AirPods版本可在iPhone或iPad上點選【設定】→【一般】→【關於本機】，若有連接到AirPods，即可在「EDI」的下方看到「AirPods」或「AirPods Pro」的選項。

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