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新年到　AirPods Pro也要穿新衣！

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▲▼AirPods Pro護殼。（圖／記者邱倢芯攝）

▲AirPods Pro護殼。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

想必已經有部分的果粉拿到了蘋果最新主動式降噪耳機AirPods Pro了！這次推出的AirPods Pro價格為7,990元，如果不小心摔到了總是會心疼，因此《ETtoday新聞雲》記者特別商請蘋果經銷商Studio A出借三款具有功能性的AirPods Pro護殼，讓消費者看看哪一款護殼最適合自己。

▼UAG保護殼一向主打防摔防刮。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼AirPods Pro護殼。（圖／記者邱倢芯攝）

如果對於耳機輕輕摔到就會非常心痛的消費者，不妨考慮看看UAG的耐衝擊防水防塵保護殼，官方還將這款護殼定位為「軍規防摔殼」。

▼UAG AirPods Pro護殼厚實，但是不影響無線充電功能。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼AirPods Pro護殼。（圖／記者邱倢芯攝）

一般人對於「防摔殼」的印象不外乎就是「厚重、殼又硬」，且裝上後無法輕易將護殼拔下；不過記者在實際測試後發現，這款防摔殼雖然厚實，但是不會太重，材質為矽膠軟殼，使用久了、想換殼了，也可以輕鬆卸下，不用花費太大心力讓自己拔殼拔到「氣噗噗」。

另外，這款護殼除了隨附一個可拆式快掛扣外，還附上一條金屬連接線，讓使用者將耳機掛上包包時，不會因為護殼與掛扣因為角度不對，而「卡卡的」讓消費者使用起來不順手。

▼UAG AirPods Pro護殼除了隨附一個可拆式快掛扣外，還附上一條金屬連接線。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼AirPods Pro護殼。（圖／記者邱倢芯攝）

有些消費者可能會擔心，較厚的護殼可能會讓耳機無法使用無線充電功能，不過在記者實際測試後發現，這款護殼是可以使用無線充電功能的，因此不用太過擔心。

▲▼AirPods Pro護殼。（圖／記者邱倢芯攝）

▲附有磁吸掛繩的VOKAMO護殼，相當適合害怕無線耳機隨時會從耳朵上墜落不見的消費者。（圖／記者邱倢芯攝）
如果對於AirPods Pro護殼保護力需求沒那麼大的使用者，但是相當害怕無線耳機隨時會從耳朵上墜落不見的消費者，附有磁吸掛繩的VOKAMO護殼就相當適合你。

想必有部分的AirPods耳機的果粉，喜歡AirPods Pro帶來的降噪功能，但又對於「耳機沒有線」這件事感到相當害怕，因為如果一支耳機遺失了，那麼就要再花上港幣709元（約台幣2,800元；AirPods Pro單邊耳機遺失維修價目前台灣蘋果價格未定）。

▲▼AirPods Pro護殼。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼消費者只要在每次使用前將無線耳機插上護殼隨附的磁吸掛繩上，都不用再害怕耳機遺失。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼AirPods Pro護殼。（圖／記者邱倢芯攝）
而這款護殼就可輕鬆解決害怕耳機掉落的煩惱，消費者只要在每次使用前將無線耳機插上護殼隨附的磁吸掛繩上，無論是走路、跑步，還是騎腳踏車等使用場景，都不用再害怕耳機遺失。此外，這條掛繩富有磁吸功能，如果你只是短時間內不想聽音樂，只要將耳機拿下，並將兩邊耳機吸附在一起就可以了。

▲▼AirPods Pro護殼。（圖／記者邱倢芯攝）

▲VOYAGE AirPods Pro的皮革護殼隨附一條長掛繩。（圖／記者邱倢芯攝）

對於大部分的消費者來說，「皮革感」的護殼相當有吸引力，且這一類的護殼所扮演的角色應相當於時尚穿搭配件；而VOYAGE AirPods Pro的皮革護殼就相當適合這一類的消費者。

▲▼AirPods Pro護殼。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼附有長掛繩的皮革護殼可作為穿搭配件用。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼AirPods Pro護殼。（圖／記者邱倢芯攝）
且這款護殼除了具有掛鉤，可直接將耳機掛在包包上之外，盒內也隨附了一條長吊繩，讓你可以直接當項鍊配戴，除了讓你時時將耳機護在懷裡外，皮革感的護殼也是相當好看的穿搭配件。

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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