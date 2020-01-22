副總統當選人賴清德　台南英德競選總部受頒當選證書

▲副總統當選人賴清德，選在台南市英德競選總部受頒當選證書，表示對台南市的重視。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

副總統當選人賴清德，22日在台南市英德競選總部受頒當選證書，到場觀禮的大批支持民眾十分熱情，歡呼聲及掌聲不斷，賴清德表示，他選在台南受頒當選證書有其重大意義，因這次大選「台南得票率全國最高」，所以他責任更重。

賴清德指出，再次感謝偉大的台灣人民，在這次總統與立委大選做出重大的決定，讓英德配贏得大選，民進黨國會過半，也讓總統蔡英文繼續帶領台灣繼續向前。

賴清德該，受頒證書地點選在台南，也是要藉此再次向台南市民道謝。這次大選，台南市在市長黃偉哲帶領之下，將士用命，不僅英德配在台南獲得全國最高得票率，6席立委也全上，非常不簡單。

賴清德說，日前蔡英文總統到台南謝票時特別提及，未來他可以協助台南市各項建設的推動，讓他有機會與黃偉哲、6席立委、議員、里長，甚至父老鄉親，共同為這個城市的發展努力。

賴清德說，蔡英文總統特別強調，「當選，責任更加重大」，台灣有許多的問題需要克服，民進黨當然責無旁貸，而且台南市是全國得票率最高的城市，他的責任更重。

賴清德表示，要讓民眾對民進黨未來4年執政，豎起大拇指，肯定民進黨，同時也道出大家內心的心聲，這場大選支持民進黨，支持蔡英文繼續帶領台灣，是一個正確的選擇。

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