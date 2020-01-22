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台南市府團隊慰問鼓舞士氣　白河警備感溫馨戰力滿滿

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▲台南市副市長王時思率警察局及消防局等首長，前往白河分局慰問，由白河分局長朱信憲帶領所屬同仁、協勤民力列隊歡迎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市副市長王時思率警察局及消防局等首長，前往白河分局慰問，由白河分局長朱信憲帶領所屬同仁、協勤民力列隊歡迎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為期15天的「加強重要節日安全維護工作」，自1月16日22時正式啟動，且春節將屆，台南市副市長王時思率警察局及消防局等首長，於1月21日晚上8時前往白河分局慰問，由白河分局長朱信憲帶領所屬同仁、協勤民力列隊歡迎。

▲台南市副市長王時思率警察局及消防局等首長，前往白河分局慰問，由白河分局長朱信憲帶領所屬同仁、協勤民力列隊歡迎。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市副市長王時思率警察局及消防局等首長，前往白河分局慰問，由白河分局長朱信憲帶領所屬同仁、協勤民力列隊歡迎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

副市長王時思首先特別轉達黃偉哲市長，感謝執勤同仁及協勤民力，犧牲春節寶貴假期及與家人團聚時間，全力投入治安維護及交通疏導工作，並表示今年加強重要節日安全維護工作，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸，結合義警、民防、守望相助隊、志工等民力，持續在社區治安、交通工作紮根，全力推動防竊、防搶、防詐騙等安居宣導、取締職業性賭場、維護金融機構安全、防制幫派犯罪、強力掃蕩毒品及打擊詐欺等重點工作，並提供民眾舉家外出安全維護服務，加強協尋失蹤人口返家團圓，讓民眾度過一個順心、如意的春節假期。對於執勤安全、執法程序及執勤態度都要特別注意，才能完成任務，獲得民眾肯定，在此重要節日，特別代表市長慰勉執勤人員辛勞。

▲台南市副市長王時思率警察局及消防局等首長，前往白河分局慰問，由白河分局長朱信憲帶領所屬同仁、協勤民力列隊歡迎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

白河分局長朱信憲表示，白河分局因應春節連假，落實「加強重要節日安全維護工作」，務必達成「治安平穩」、「交通順暢」以及「民眾安心」之目標，讓出遊民眾能夠快快樂樂出門、平平安安回家，放心過好年。

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