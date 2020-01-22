2020 M＆O PARIS 一月新銳設計師獎　法國設計界成明日之星

使用最新軟體進行彩色雕塑創作的設計師、從法國西部一座17世紀城堡的廢墟汲取創作靈感的設計師，以及試圖為家用電子設備帶來變革的設計師二人組，這四位設計師的共同點是什麼？答案很簡單，他們都是2020年一月展會獲得新銳設計師殊榮的明日之星，並活躍於法國設計界。

繼新銳設計師義大利、黎巴嫩、中國和上屆的美國獎，新銳設計師獎將回歸法國。評審委員包含著名藝廊總監、備受推崇的產品設計師或法國名聲最響亮的設計學院之一的校長，並由他們精心挑選出獲獎的五位設計師和一對二人組。

本屆MAISON&OBJET展會於2020年1月17日至21日在巴黎北維勒班特展覽中心（Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte）舉行，這幾位獲選設計新星的作品將是展會的重點之一。

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MAISON&OBJET主辦方SAFI行政總裁Philippe Brocart表示：「2020年是M&O的25周年慶，我們認為這會是一個回到根源，挖掘法國優秀年輕人才的絕佳機會。很少有國家可以像法國一樣擁有如此豐富的裝飾藝術和設計相關遺產。如今，前途無量的新一代設計師將此傳統延續下去，並且突破設計領域的界線。」

新銳設計師共同的理念—環保，不做他想

本次展會的六位新銳設計師關注社會與生態議題的方式和理念互相契合，令評審委員印象深刻。環保意識在他們的作品中佔據著舉足輕重的地位，無論是使用老舊或創新材料，都能看出這幾位設計新秀對於手工技藝的關注和展現。他們主張對現狀提出質疑，並提出新的解決方案，像是Adrien Garcia設計的耐用持久性產品、Natacha & Sacha減少耗能的創新暖氣產品，或是Wendy Andreu為了減少多餘廢料的產生，使用模具製作產品。其中Mathieu Peyroulet Ghilini的實驗性設計觀點就是最好的代表。而此種觀點在科技和量產相關領域更顯而易見，正如新銳設計師Laureline Galliot所述：「我不支援使用機器製作出完美的幾何形狀。我鼓勵人們接受非工業製造的產品及更有機的形狀。」

圖文來源／MAISON&OBJET

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