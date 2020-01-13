紐約「發光翹翹板」互動會發出聲音　讓城市秒變遊樂場

還記得小時候玩翹翹板的樂趣嗎？今年冬天在紐約曼哈頓設置了12座超大翹翹板，當人一坐上時，不僅會發出聲之外，還會發光，這12個長16至24英呎的大型互動蹺蹺板，是由CS Design 和Lateral Office 共同設計，在五年前曾在加拿大蒙特羅（Montreal）的節慶廣場（Place Des Festivals）亮相過，又能玩又能打卡的互動藝術裝置，當時也吸引了許多民眾。

後來這些翹翹板前往芝加哥，波士頓，斯科茨代爾等城市，為大家重溫童年樂趣，今年冬天則是到紐約曼哈頓，在展出期間，民眾可以免費爬上蹺蹺板盡情玩樂，而蹺蹺板還會根據大家的互動發出聲音與發光，每個人都會是獨一無二的聲光效果，當人們坐在坐在翹翹板上一高一低地來回上下擺動時，產生的光影互動效果也為城市帶來歡愉的氣氛。

在 Instagram 查看這則貼文 Garment District Alliance（@garmentdistrictnyc）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 7 日 下午 4:08 張貼 請繼續往下閱讀...

圖文來源／colossal、 Garment District Alliance IG

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