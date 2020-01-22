M＆O 2020年春季展　家居裝飾趨勢走向「再生概念」生活方式

每年MAISON&OBJET巴黎時尚家居設計展都會特別規劃一個「What’s New」展區，提供看展訪客最新設計趨勢的相關資訊，並展出當季的代表性產品。這些出色的產品以其創新性、材料、專有技術，甚至是設計師的素質，被選為「What’s New」展區的展品。M&O期許能透過「What’s New」，以當代的視角傳達當屆展會的主題精神，呈現參展品牌的最新選品。

本次M&O春季展會的「What’s New」展區，一樣由長期合作的三位設計顧問分別策劃展區Care、Share、Living，以當季最重要的新產品來呈現最新趨勢。Care展區由François Bernard策畫，重點展示不同風格、色調及材質的居家擺設及紡織選品。Share展區則由Elizabeth Leriche為我們帶來原始、自然風格與在地性的餐盤、杯具及廚具。Living展區由François Delclaux提供以「生命」為主題，彰顯生態再生概念的生活方式。

2號展廳 Care休養生息

策展人：François Bernard

此次的Care展區以「Rituals儀式」為主題，分為三個主題場景，由François規劃並選出最符合Care概念的產品。不同國家、地區、文化擁有各自休養生息的「儀式」，設計也會呈現不同的風格、特色，使用不同的工藝技術、材料和色彩，但都有一個相同的目標：創造出給人幸福感、舒適的居家用品，且兼具美感和功能性。

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三種主題場景分別為：「LABOURED質樸」、「CONTEMPLATIVE冥想」、「ARTISTIC藝術」。

LABOURED展出的產品表現出本土鄉村質樸的自然風格，用色低調（綠色、藍色、黃色、黑色），方格、條紋、花草是主要設計素材，採用手工編織、縫補和天然染料。尼泊爾、北歐為此設計風格的代表地區。

資料來源／MAISON&OBJET新聞稿

（完整文章請看瘋設計）

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