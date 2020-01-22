浙江新增武漢肺炎5例「確診病例」　均有武漢居住旅行史

▲武漢肺炎疫情延燒。（圖／達志影像／美聯社）

記者馬叔安／綜合報導

武漢肺炎疫情持續延燒，浙江22日中午再次宣佈新增新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例5例，其中寧波3例、溫州2例，截至22日12時，該省累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎病例10例，其中杭州1例、寧波3例、溫州4例、舟山1例、台州1例。所有病例均有武漢居住史、旅行史和密切接觸史。

根據浙江省衛健委，所有病例目前均在定點醫療機構接受隔離治療，對148名密切接觸者實施醫學觀察，目前未發現發熱等呼吸道相關症狀。

浙江省委、省政府成立省新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作領導小組，專家提醒，目前冬春季呼吸道傳染病高發，居家和公共場所要保持室內空氣流通，公眾要勤洗手，注意個人衛生，前往人流密集場所注意佩戴口罩，如有發熱、呼吸道感染症狀，特別是持續發熱不退，要及時到醫療機構發熱門診就診。

湖北武漢肺炎正處在「傳染爬坡期」，自12月8日傳出第一起至今，中國大陸全境已累計達323起病例。不僅北京、上海及深圳有確診病例，大陸國家衛健委21日、22日先後確認湖南長沙、雲南昆明出現當地首宗新型冠狀病毒確診病例。

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