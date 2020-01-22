顧及FBI反對！蘋果放棄iCloud加密計畫

▲蘋果放棄了原先打算推出的「iCloud端對端加密」計畫。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

據《路透》報導，考量到聯邦調查局（FBI）的反對，蘋果放棄了原先打算推出的「iCloud端對端加密」計畫。雖目前尚無法得知該計畫取消的具體原因，但據知情人士透露，蘋果「決定不再惹麻煩」。

上周，FBI調查人員對安全的擔憂與蘋果對維護用戶隱私的渴望，兩者間的長期拉鋸戰再度成為公眾關注的焦點。美國司法部長巴爾（William Barr）13日罕見地公開呼籲蘋果協助解鎖一名沙烏地阿拉伯空軍軍官的2支iPhone。該名軍官於上個月在佛羅里達州海軍基地槍殺了3名美國人。

不過此要求遭蘋果拒絕，美國總統川普（Donald Trump）為此氣得在推特上開罵：「我們一直在貿易和其他許多問題上幫助蘋果，但他們拒絕解鎖殺人犯、毒販和其他暴力犯罪份子使用的手機。」共和黨和民主黨參議員於上個月的一場聽證會中也提及了類似主題，希望可以透過立法「禁止端對端加密」，因其讓許多針對兒童的犯罪行為證據無法被找回。

稍早《路透》根據多名知情人士報導，蘋果曾於2年前告知FBI，計畫在其iCloud服務中添增端對端加密技術以抵禦駭客。若此計畫實行，蘋果本身將不再擁有解鎖加密資料的密鑰，這意味著，即便法院下令蘋果解鎖特定人士iPhone，蘋果也無法以可讀的形式將資料移交給當局。

政府消息人士指出，隨後蘋果在與政府單位私下會談中，該計畫遭FBI網路犯罪特工及其作業技術部門的代表反對，認為這將使他們無法獲得使用iPhone的嫌疑人手上最有效的證據。據多名知情人士的說法，蘋果隔年再與FBI私下談論其在手機安全方面的工作時，端對端加密計畫已被取消。不過《路透》報導指出，無法確定蘋果放棄該計畫的確切原因。

另一名蘋果前員工向記者透露，是「法律殺了它，」他並未具體提及蘋果為何取消該計畫，也未具體說明FBI是否是促成這個決定的一個因素之一，不過他說：「出於何種原因你應該能想像得到。」該名消息人士表示，蘋果不想冒著風險，讓公職人員以涉嫌保護罪犯為由，起訴它或以此為藉口立法來反對加密技術。

▲蘋果目前是「選擇性地」使用端對端加密。（圖／路透社）

「他們不想再惹麻煩了。」蘋果曾於2016年就加州聖貝納迪諾槍擊案嫌疑人之一使用的iPhone解鎖問題，與FBI展開法庭之爭。法院要求蘋果解鎖該名嫌疑人的手機，蘋果為此提出上訴。不過FBI得知一名承包商能解鎖該iPhone後便撤訴了。

前FBI官員表示，FBI認為在這數千起案件中，手機備份資料將提工重要的證據，這種論點似乎占了上風。「因為蘋果被說服了，」其中一名消息人士說，「在聖貝納迪諾槍擊案的爭執外，蘋果與FBI相處很融洽。」

不過一名蘋果前員工稱，蘋果也可能是因為其他原因取消iCloud端對端加密計畫，如擔心用戶會意外啟用端對端加密，卻忘記密碼導致徹底失去對個人資訊、相簿等資料的存取權限。

科技網站《9to5Mac》報導，蘋果目前是「選擇性地」使用端對端加密，如健康資料、iCloud鑰匙圈及WiFi密碼之類的資料便是以端對端加密的形式儲存。至於iCloud備份則是以非端對端加密的方式儲存，這意味著，解密密鑰目前正儲存於蘋果的伺服器上。若警察或檢調單位發傳票給蘋果，該公司將被迫放棄所有iCloud資料，包括解密密鑰。