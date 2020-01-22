　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

顧及FBI反對！蘋果放棄iCloud加密計畫

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼蘋果。（圖／路透）

▲蘋果放棄了原先打算推出的「iCloud端對端加密」計畫。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

據《路透》報導，考量到聯邦調查局（FBI）的反對，蘋果放棄了原先打算推出的「iCloud端對端加密」計畫。雖目前尚無法得知該計畫取消的具體原因，但據知情人士透露，蘋果「決定不再惹麻煩」。

上周，FBI調查人員對安全的擔憂與蘋果對維護用戶隱私的渴望，兩者間的長期拉鋸戰再度成為公眾關注的焦點。美國司法部長巴爾（William Barr）13日罕見地公開呼籲蘋果協助解鎖一名沙烏地阿拉伯空軍軍官的2支iPhone。該名軍官於上個月在佛羅里達州海軍基地槍殺了3名美國人。

不過此要求遭蘋果拒絕，美國總統川普（Donald Trump）為此氣得在推特上開罵：「我們一直在貿易和其他許多問題上幫助蘋果，但他們拒絕解鎖殺人犯、毒販和其他暴力犯罪份子使用的手機。」共和黨和民主黨參議員於上個月的一場聽證會中也提及了類似主題，希望可以透過立法「禁止端對端加密」，因其讓許多針對兒童的犯罪行為證據無法被找回。

稍早《路透》根據多名知情人士報導，蘋果曾於2年前告知FBI，計畫在其iCloud服務中添增端對端加密技術以抵禦駭客。若此計畫實行，蘋果本身將不再擁有解鎖加密資料的密鑰，這意味著，即便法院下令蘋果解鎖特定人士iPhone，蘋果也無法以可讀的形式將資料移交給當局。

政府消息人士指出，隨後蘋果在與政府單位私下會談中，該計畫遭FBI網路犯罪特工及其作業技術部門的代表反對，認為這將使他們無法獲得使用iPhone的嫌疑人手上最有效的證據。據多名知情人士的說法，蘋果隔年再與FBI私下談論其在手機安全方面的工作時，端對端加密計畫已被取消。不過《路透》報導指出，無法確定蘋果放棄該計畫的確切原因。

另一名蘋果前員工向記者透露，是「法律殺了它，」他並未具體提及蘋果為何取消該計畫，也未具體說明FBI是否是促成這個決定的一個因素之一，不過他說：「出於何種原因你應該能想像得到。」該名消息人士表示，蘋果不想冒著風險，讓公職人員以涉嫌保護罪犯為由，起訴它或以此為藉口立法來反對加密技術。

▲▼ 蘋果 APPLE 。（圖／路透社）

▲蘋果目前是「選擇性地」使用端對端加密。（圖／路透社）

「他們不想再惹麻煩了。」蘋果曾於2016年就加州聖貝納迪諾槍擊案嫌疑人之一使用的iPhone解鎖問題，與FBI展開法庭之爭。法院要求蘋果解鎖該名嫌疑人的手機，蘋果為此提出上訴。不過FBI得知一名承包商能解鎖該iPhone後便撤訴了。

前FBI官員表示，FBI認為在這數千起案件中，手機備份資料將提工重要的證據，這種論點似乎占了上風。「因為蘋果被說服了，」其中一名消息人士說，「在聖貝納迪諾槍擊案的爭執外，蘋果與FBI相處很融洽。」

不過一名蘋果前員工稱，蘋果也可能是因為其他原因取消iCloud端對端加密計畫，如擔心用戶會意外啟用端對端加密，卻忘記密碼導致徹底失去對個人資訊、相簿等資料的存取權限。

科技網站《9to5Mac》報導，蘋果目前是「選擇性地」使用端對端加密，如健康資料、iCloud鑰匙圈及WiFi密碼之類的資料便是以端對端加密的形式儲存。至於iCloud備份則是以非端對端加密的方式儲存，這意味著，解密密鑰目前正儲存於蘋果的伺服器上。若警察或檢調單位發傳票給蘋果，該公司將被迫放棄所有iCloud資料，包括解密密鑰。

ET快訊
高雄驚爆發燒童逃院！陸客父母聽「住院隔離觀察」…秒攜子落跑
23歲男染武漢肺炎　還原22天醫療過程：走一步就劇烈咳嗽
娶越南嫩妻！台男慘失業「悔曝4點後果」　網一看反閃瞎
台女染武漢肺炎被嗆爆！醫淚憶「17年前SARS末日」：擊垮我
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

顧及FBI反對！蘋果放棄iCloud加密計畫

公主迷們有福了！迪士尼與Spotify合作、春節帶來滿滿《迪士尼精選》音樂

越南最大電信商不用華為設備　半年時間自己研發5G技術

國外3C達人與YouTuber異口同聲　iPhone 12 有新色取代「夜幕綠」！　

彭博：平價版iPhone三月推出　超低售價1.2萬...富士康、和碩、緯創組裝

新春賀歲傳貼圖拜年　LINE推出六款免費貼圖隨你用

Snapchat CEO自曝為「抖音粉」：它將以「才華」超越IG

傳三星新款折疊機Galaxy Z Flip1200萬像素　下月與S20系列同步亮相

Alphabet執行長支持人臉辨識技術踩煞車　微軟總裁不認同...「訂好規則、而非禁止」

快訊／果粉衝了！AirPods Pro現貨直營店等你買

台灣一例確診！全民嚴防武漢肺炎　醫師親自教「洗手重點+口罩戴法」

絕對吃不完！台南「聚寶盆意麵」 大碗60塊炸量：一個人能當三餐

英國哈利王子出面了！回應「殿下頭銜遭除」：極度悲傷

小燈泡命案兇手王景玉3度逃死刑　高院認吃藥控制病情有教化可能

「在不瘋狂」游否希：不要當我們是塑膠！　怒掀「潛規則、刷粉絲卡、暗殺團員」有證據

網紅自創賀歲曲《我說新年好》　俏皮可愛MV搭洗腦旋律迎鼠年

麥當勞Kitty萬用置物籃超搶手！ 北部1.5小時售光...中南部還有

EXILE放浪兄弟戳中林志玲年曆　姐夫Akira笑瘋「謝謝大家支持 」

潤娥澳門餐廳吃飯…點菜講中文！　「這裡有娃娃菜嗎」發音超標準

小貓被主人狂摸摸...大貓吃醋啦！ 瞇眼「死亡凝視」：鏟屎官活膩了？

顧及FBI反對！蘋果放棄iCloud加密計畫

公主迷們有福了！迪士尼與Spotify合作、春節帶來滿滿《迪士尼精選》音樂

越南最大電信商不用華為設備　半年時間自己研發5G技術

國外3C達人與YouTuber異口同聲　iPhone 12 有新色取代「夜幕綠」！　

彭博：平價版iPhone三月推出　超低售價1.2萬...富士康、和碩、緯創組裝

新春賀歲傳貼圖拜年　LINE推出六款免費貼圖隨你用

Snapchat CEO自曝為「抖音粉」：它將以「才華」超越IG

傳三星新款折疊機Galaxy Z Flip1200萬像素　下月與S20系列同步亮相

Alphabet執行長支持人臉辨識技術踩煞車　微軟總裁不認同...「訂好規則、而非禁止」

快訊／果粉衝了！AirPods Pro現貨直營店等你買

福斯走入歷史！台灣迪士尼正名「20世紀影業」　這部片換新LOGO

公司滿40周年…老闆要求「做贈品送客戶」他求救！網列實用清單　第1是它

吃這些「抗武漢肺炎」！營養師曝「8食物」免疫力up...鮭魚、鯖魚超讚

跟仔仔、張震當鄰居！大安區老住戶3.79億　買「敦南寓邸」2戶

400斤待宰豬仔「跳車」大街亂竄　波麗士封街捕獲亡命豬

春節豬肉需求量大！新北肉市日銷2600→3300頭　動保處加強防疫

高雄情侶吵架...下秒「警棍敲破頭」男子滿臉血！家屬不滿：蒐證遭制止

鍾文榮／得聖筊機率原來不是1/2？

照護費爆貴！壽險專家：提早準備退休保障　長照狀態「每年領36萬」最高16年

郭台銘喊要活到120歲！下一步專注「慈善、醫療、科技」　籌組大型創投公司投資高科技

3C家電熱門新聞

國外3C達人與YouTuber異口同聲　iPhone 12 有新色取代「夜幕綠」！　

不要Google搜尋這7個關鍵字

新春賀歲傳貼圖拜年　LINE推出六款免費貼圖隨你用

iPhone 12變薄了！　7大設計新亮點搶先看

彭博：平價版iPhone三月推出　超低售價1.2萬...富士康、和碩、緯創組裝

全台手機12月銷售TOP 20 出爐　三星這款手機搶下熱銷亞軍

AirPods Pro現貨直營店等你買

「鋼鐵安卓粉」跳槽玩iPhone 11 Pro

OnePlus爆8 Pro將搭載120Hz螢幕

德誼2/1起將推iPhone X換電池優惠

傳三星Galaxy Z Flip傳為1200萬像素

華為Mate 40 Pro配「五桶」排列鏡頭

智慧家居被綁架、偷窺軟體威脅　Norton公布2020七大資安趨勢預測

Netflix推出賀歲專「鼠」片單

更多熱門

相關新聞

國外3C達人與YouTuber異口同聲　iPhone 12 有新色取代「夜幕綠」！　

國外3C達人與YouTuber異口同聲　iPhone 12 有新色取代「夜幕綠」！　

據YouTube 頻道EveryThingApplePro以及國外3C達人Max Winebach爆料，下一代蘋果新機iPhone 12系列將增添一款全新的顏色－「海軍藍」，將接替或取代iPhone 11 Pro受歡迎的「夜幕綠」。不過，EveryThingApplePro也在Youtube影片裡強調，蘋果是否真會推出海軍藍仍有不確定性。

彭博：平價版iPhone三月推出　超低售價1.2萬...富士康、和碩、緯創組裝

彭博：平價版iPhone三月推出　超低售價1.2萬...富士康、和碩、緯創組裝

蘋果告離職高層案新進展　法官駁回無罪抗辯...但也不准懲罰性賠償

蘋果告離職高層案新進展　法官駁回無罪抗辯...但也不准懲罰性賠償

iPhone 12變薄了！　7大設計新亮點搶先看

iPhone 12變薄了！　7大設計新亮點搶先看

傳Mac新專利加入觸控功能

傳Mac新專利加入觸控功能

關鍵字：

蘋果iCloud端對端加密加密技術

讀者迴響

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

武漢團取消　禁止178名陸客來台

大亨搶「金錢豹名花」槍轟堂主下體　遭報復喪命

遊完武漢生病！台男「不戴口罩還說謊」護理師爆氣

KIMIKO交往5個月閃嫁！男友落淚求婚：妳跑不掉了

台灣確診武漢肺炎！女台商「發燒9天」才回台

快訊／武漢肺炎病院確認來自野味！

台灣肺炎病例　重症醫師10點拜託

醫護全身防護衣　武漢肺炎感染者：啐！

國外3C達人與YouTuber異口同聲　iPhone 12 有新色取代「夜幕綠」！　

武漢肺炎台灣首例！南部女台商確診

雞排妹：我做到睡著！網紅瘋男釣出女神驚人發言

武漢市長：外面的人不要進來！

春節「武漢陸客團」來台人數曝光

「反骨男孩」瑋哥深夜西門緊貼G星諠

和泰員工好幸福　做1年領2年薪

更多

最夯影音

更多
台灣一例確診！全民嚴防武漢肺炎　醫師親自教「洗手重點+口罩戴法」

台灣一例確診！全民嚴防武漢肺炎　醫師親自教「洗手重點+口罩戴法」
絕對吃不完！台南「聚寶盆意麵」 大碗60塊炸量：一個人能當三餐

絕對吃不完！台南「聚寶盆意麵」 大碗60塊炸量：一個人能當三餐

英國哈利王子出面了！回應「殿下頭銜遭除」：極度悲傷

英國哈利王子出面了！回應「殿下頭銜遭除」：極度悲傷

小燈泡命案兇手王景玉3度逃死刑　高院認吃藥控制病情有教化可能

小燈泡命案兇手王景玉3度逃死刑　高院認吃藥控制病情有教化可能

「在不瘋狂」游否希：不要當我們是塑膠！　怒掀「潛規則、刷粉絲卡、暗殺團員」有證據

「在不瘋狂」游否希：不要當我們是塑膠！　怒掀「潛規則、刷粉絲卡、暗殺團員」有證據

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面