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蘋果在Apple Card新增試算表輸出功能　當妳財務管家

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▲▼Apple Card。（圖／截自蘋果官網）

▲Apple Card新增試算表輸出功能。（圖／截自蘋果官網）

記者謝仁傑／綜合報導

9TO5Mac報導，蘋果為Apple Card新增了一個選項，使用者可以透過試算表的形式匯出月報表。使用者下載Apple Card資料，再將其導入所選擇的裝置，實現此卡的資金管理服務能力。

根據報導，要將Apple Card每月交易導出到電子表格中，並進一步導入到行動裝置上的資金管理應用程序中，步驟如下：

1. 在iPhone上打開電子錢包應用。
2. 點按您的Apple卡。
3. 點擊「卡餘額」。
4. 點擊您的每月對帳單之一；並點擊「導出交易」按鈕。

新的試算表選項對使用者來說更多用途，大多數的預算軟體，例如YNAB，允許使用者手動導入試算表，並將這些交易納入預算，彌補Apple Card無法直接連接到這類軟體的不足。此外，許多人還透過直接在微軟Excel、Google表格和蘋果數位中的解決方案，自行管理預算。

這項新的輸出功能要注意的是，只能根據單月帳單匯出交易記錄，不能匯出來自多個月或部分月份的組合交易記錄。另外，還要手動將資料導入資金管理軟體。

蘋果為了保護用戶隱私，不允許相關的廠商或第三方從用戶的Apple Card帳戶中提取個資。
 

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