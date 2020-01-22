國外3C達人與YouTuber異口同聲　iPhone 12 有新色取代「夜幕綠」！　

▲iPhone 12被爆出新色海軍藍。（圖／取自Twiiter／EverythingApplePro）

記者謝仁傑／綜合報導

據YouTube 頻道EveryThingApplePro以及國外3C達人Max Winebach爆料，下一代蘋果新機iPhone 12系列將增添一款全新的顏色－「海軍藍」，將接替或取代iPhone 11 Pro受歡迎的「夜幕綠」。不過，EveryThingApplePro也在Youtube影片裡強調，蘋果是否真會推出海軍藍仍有不確定性。

iPhone 12的傳聞甚囂塵上，包括先前報導指出會採用類似iPhone 4設計的機身，也傳出機身會較為輕薄，鏡頭排列與「瀏海」的部分則大致相同，全系列採用OLED螢幕，且最高規格可能搭載6GB隨機存取記憶體。

在款式部分，5.4吋、6.7吋和至少一個6.1吋型號的底部分別會有不同數量的麥克風孔，且6.7吋機型將配有三鏡頭，其影像感測器比iPhone 11 Pro Max更大。

外媒先前曾猜測，蘋果全系列新機可能都搭載Face ID，且功能將更強大。預計發佈時間像往常一樣將在9月推出。



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▼外媒爆出iPhone 12新色。（取自Youtube／EverythingApplePro）