彭博：平價版iPhone三月推出　超低售價1.2萬...富士康、和碩、緯創組裝

▲平價版 iPhone 9 有望在今年三月推出。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳心怡／外電報導

根據《彭博社》報導，蘋果將從下個月開始生產平價版iPhone ，由台灣富士康、和碩、緯創負責製造，順利的話最早有望在三月份發布亮相。

據了解，新款iPhone 9設計上與iPhone 8類似，配有4.7吋LCD螢幕，上下邊框較厚，Touch ID按鈕（沒有Face ID）和單顆鏡頭，並使用和iPhone 11一樣的A13晶片和3GB RAM。

‌iPhone SE是蘋果第一款平價版‌iPhone‌，因此先前有傳言稱新款平價手機會命名為iPhone SE 2 ，不過現在外界猜測蘋果可能將其稱為 iPhone 9，因為它位於iPhone 8和iPhone X之間，內部結構比iPhone 8更先進，但沒有比現代的iPhone X和更新的設計。

鑑於最初的‌iPhone‌ SE的定價為399美元，它被定位為更實惠的‌iPhone‌選項，因此iPhone 9也可能以相同的399美元價位出售，使其成為蘋果最便宜的‌iPhone‌。而目前還有在銷售的蘋果手機直中，‌iPhone 8‌價格是最低的，售價449美元。

除了平價版的iPhone 9之外，其他款iPhone旗艦機計劃在2020年秋季發布，並預計會配有更高階的全玻璃設計、5G技術和3D相機。