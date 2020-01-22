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外送點起來！「OK mart X 熊貓」全台472間門市、近150項商品正式上線

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▲▼OK mart攜手foodpanda拓展外送服務。（圖／業者提供）

▲OK mart、foodpanda外送服務再升級。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

服務再升級，繼去年11月攜手外送平台foodpand於全台10間門市打造外送服務後，OK mart再度宣布，即日起外送服務擴展至全台472間門市，外送項目也從原本15項提高至145項，除以咖啡、炸雞、蛋塔等OK獨家即食點心商品類型為主，還增加了3C、生活衣物、保健食品、常溫飲料、餅乾雜貨等。

▲▼OK mart攜手foodpanda拓展外送服務。（圖／業者提供）

▲外送範圍從10間擴大至472間門市。

OK mart宣布即日起拓展foodpanda外送服務，服務門市從10間擴大至472間門市，販售商品數量也由原本15項提高至145項，外送項目包括現煮咖啡、蛋塔、炸雞、熟食、民生用品、雜貨乾糧、3C等商品，此次更推出速食組合分享餐，有「歡樂分享餐（棒腿3腿排3）／原味或辣味」、「超值歡樂分享餐（棒腿3腿排3蛋塔3）」，還有首次上市的港點小吃系列，蟹黃風味燒賣、香菇燒賣等，一次滿足消費者需求。即日起OK mart獨家免外送服務費，且消費滿499可折抵100元。

除OK mart，目前全家於Uber Eats也有提供外送服務，只要透過Uber Eats APP中的「全家專區」，就可以選購超過百項商品，包括日用品、鮮食、咖啡飲品、餅乾零食等，一鍵下單後只需安心等待外送員「店到宅」的貼心服務。

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