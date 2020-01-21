熊貓3大聲明被打槍！外送員下最後通牒嗆：不排除過年發動更大抗爭

▲foodpanda近日勞資爭議不斷。（圖／記者林敬旻攝）



記者蕭筠／台北報導

美食外送平台勞資爭議吵不停！去年11月foodpanda祭出「現金付款欠款匯回新制」，讓外送員需自掏腰包代墊餐費才能免於被停權風險，新制因疑涉嫌變更勞動條件，被外送員一狀告到台北市勞動局，昨日下午3點foodpanda首度做出3點聲明。對此，台北市美食外送司機工會籌備處稍早回應表示，針對該3大經營調整回應，「均非籌備處及多數外送員所能認同而深表遺憾」，並拋出最後期限要求foodpanda做出具體回應，否則不排除在過年期間發動更大的抗爭活動。

請繼續往下閱讀...

▲外送員16日發起罷工行動。（圖／記者林敬旻攝）



因不滿foodpanda日前片面更改報酬結構，不少外送員於16日走上街頭發起「上線不接單、不送餐」罷工行動，原因是新制號稱單量增加30%並提升整體報酬，然實際比較新、舊制薪資計算差別，卻發現每單從基本的70元降至60元，換算每月收到直接被砍了2至3萬，再加上現金付款欠款匯回制度引發代墊餐費等相關問題，讓外送員不滿罷工抗爭。

對此，foodpanda於昨日發布3點聲明，包括推出即時沖銷系統，解決欠款金額上限問題、 停用自動休息功能，拒單後不影響接單權益及暢通外送夥伴與公司溝通管道，不過此回應卻遭到台北市美食外送司機工會籌備處認為未能有效地解決外送員所面臨之困境，要求foodpanda於1月23日針對7大訴求作出具體回覆，否則將不排族於年節期間，發起合法、且符合foodpanda公司規範要求，但又對營運模式造成重大影響之抗爭手段。

台北市美食外送司機工會籌備處回應訴求如下：

以下為本籌備處與各區代表所提出之具體訴求，若foodpanda公司未於109年1月23日（四）前為具體回覆，本籌備處將於年節期間，發起合法、且符合foodpanda 公司規範要求，又極有可能對foodpanda公司之營運模式造成重大影響之抗爭手段：

一、 廢除外送員帳戶內超過特定金額即停權之制度

(一)foodpanda 公司以將推出即時沖銷系統，作為解決目前外送員須預儲之不公平困境。

(二)若foodpanda 公司只願意即時更新系統，而仍堅持保留外送員帳戶內超過特定金額即停權之制度，就不可能根本、有效地解決外送員「預儲以換取工作機會」此一模式之發生。

(三)本籌備會認為，foodpanda 公司應廢除外送員帳戶內超過特定 金額即停權之制度，以「外送員帳戶內之金額」作為是否停權 之標準並非妥適，foodpanda 公司所在意的是「外送員是否匯回所收受金額」，故應以外送員「收多少就匯多少」，約定於「特 定時間（例如每日午夜 12 點前）」匯回當日所得，否則如果某 外送員的營收一直低於5,000 元，難道foodpanda公司就可以容任該外送員不用匯回?

(四)本籌備會呼籲，Foodpanda 公司應改以「每日特定時點匯回當日收受款項」之模式，取代現有之停權制度。

二、 不得對拒絕接單之外送員為任何懲罰

(一)foodpanda公司聲明將新增「拒單」選項，並停止因拒單而為停權半小時之處罰。

(二)惟直到109年1月20日止，仍有許多外送員因拒絕接單，而遭受俗稱「拉休」之停權懲罰。

(三)本籌備處認為，既然foodpanda公司不承認其與外送員之間為得以指揮監督之僱傭契約，而不斷聲稱雙方係「承攬關係」， 則foodpanda公司即應尊重外送員之專業判斷，不得以外送員之拒單決定，而課予任何實質上之不利益，例如拉休、扣獎金 或其他懲罰。

三、 在foodpanda 公司與外送員之間建立定期且有效之溝通管道

(一)foodpanda 公司提出以外送夥伴幫助系統及回饋信箱，作為雙方之溝通管道。

(二)惟形式上設置「外送夥伴幫助系統」及「回饋信箱」，而未建立有足夠權限、直接溝通之溝通平台，無益於雙方之溝通，若依照過往磋商經驗，foodpanda 公司持續對於外送員於系統中之留言、建議或申訴均相應不理，外送員該如何維護自身權 益?

(三)foodpanda公司既不承認與外送員間為僱傭關係，則雙方應處於平等、互惠之地位為後續對談，foodpanda公司無單方、片面決斷足以影響外送員權益之權限，亦不得對外送員之提議視 而不見。

(四)本籌備處認為，若foodpanda公司有改善此次糾紛之誠意，即應即刻與外送員研擬並建立未來解決紛爭之溝通平台，並公布該平台預計之運作方式、成立時間、所屬之層級及得決策之權 限，以免foodpanda公司所謂暢通雙方溝通管道淪為空話。

(五)此外，外送員希冀以108年7月下旬之條件計算薪資，foodpanda公司不得恣意、無預警降低外送員之報酬。

四、 提出外送員所列之特定帳戶款項紀錄以利其核對及追討

(一)foodpanda公司迄今仍未處理眾多外送員因系統設置有誤遭無端吃錢之問題。

(二)針對foodpanda公司於108年11月間之內部系統轉換，致外送員帳戶內所示之電子紀錄有誤，foodpanda公司須於109年1月31日前提出外送員所列錯誤帳戶之電磁匯款紀錄，以利受損之外送員核對及後續追討。

五、 foodpanda 公司須儘速為外送員投保第三責任險。

六、取消小隊長或類似職務之內部監督制度，foodpanda公司既然聲稱與外送員間為承攬關係，卻又自外送員中選任小隊長，並賦予其管理組內轄下外送員之權限，此與foodpanda 公司前揭主張相悖，故應取消小隊長或類似職務之內部監督制度，以實其說。

七、 取消排班組別

(一)Foodpanda 公司以將外送員分組作為管理之手段，優先將訂單 安排給業績較好、交聽話之外送員，而業績較差或有拒單紀錄 之外送員，則遭受劣後排班之不利益。

(二)本籌備處嚴正地公開呼籲foodpanda公司承認排班組別之存在，並取消以挾其經濟優勢而對外送員所為之不公平對待。

八、 foodpanda公司應積極與本籌備處就外送員之勞動條件為協商， 並與本籌備處所委任之律師，共同重新擬定符合雙方權益之公 平契約。foodpanda公司日前之聲明並未能有效地解決外送員所面臨之困境， 致諸多外送員自發性發起抗爭訴求，本籌備處要求foodpanda公司必須儘速提出具體回應，否則外送員將一再迫於無奈而挺身捍衛自身權益。

►我沒有遲到，是時間遲到了！