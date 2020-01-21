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外送員不滿減薪「怒氣波及無辜顧客」！一張照網罵翻：降薪合理...同行也搖頭

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記者張嘉晏／綜合報導

外送平台foodpanda無預警公布「薪資調整方案」，經外送員實際計算後認為根本是變相減薪，目前雙方仍在協商中。有外送員20日就貼出一張照片，疑似因為不滿減薪事件，轉而把怨氣出在客人身上，貼文一出秒被網友和同行罵翻。

「領多少錢做多少事！」一名外送員在臉書粉專「靠北熊貓」中貼出照片，隨後引發眾怒。只見他把披薩盒直立地放進保溫箱裡，但如此一來，顧客將極有可能收到「一坨變形的披薩」；加上原PO的貼文內容疑似就是在意指最近的減薪爭議，刻意做出這樣的行為也引發眾怒。

▲▼ 外送員疑似不滿公司片面調薪，把怒氣轉向客人 。（圖／翻攝自靠北熊貓）

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▲ 外送員疑似不滿公司片面調薪，把怒氣轉嫁在客人身上。（圖／翻攝自靠北熊貓）

許多網友們認為「客人是無辜的」，外送員此舉和領多少錢無關，反而是有失職業道德的表現，「冤有頭債有主，客人是有欠你嗎」、「這種外送水準，降薪也合理」、「這樣做客人不再點熊貓，薪水也不再調整，何必呢」、「不爽跑不要跑，不爽就去uber啊，幹嘛破壞客人的食物」、「這種心態真的走到哪爛到哪」。

也有同行搖頭嘆道，這名外送員根本是害群之馬，這樣惡性循環下只會兩敗俱傷，「這樣的格調，身為熊貓外送的我也不敢叫熊貓了，干店家和客人鳥事？披薩這樣放，不是無知就是情緒用事。」

回顧事件起因，foodpanda於本月中片面通知要調整報酬結構，雖號稱將穩定讓外送員每小時增加30%的單量，不過經外送員試算，每單的基本薪資從70元降到了60元，另外必須要接單滿200件，才能有500元獎金，一個月下來恐會減少整整幾萬元的收入。

部分外送員於16日串連發起罷工行動，台北市美食機車外送員協調會也表示，若公司在20日晚間沒有提出實際的解決方案和善意回應，未來將會發動一波抗議遊行，希望資方拿出誠意。對此，foodpanda在20日下午也發出3點聲明，表示將在2月前讓即時沖銷系統上線、停用自動休息功能，同時也會暢通外送員和公司的溝通管道。

►遭砍薪「1單70→60」⋯每月少賺1萬！300名熊貓外送員北中南串聯罷工抗爭

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