　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄兄弟「續攤喝不爽」！大陸返台過年接風包廂亂鬥　警褲子沾血銬人送醫

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市左營區立文路一間酒店，傳出有酒客在包廂內喝酒發生鬥毆，警方獲報趕到現場，發現店內包廂相當亂，不少人身上都有血跡，立刻打電話通報救護車抵達，而其中有兩名男子不但不接受醫療救護，甚至不配合警方調查，遭到員警上銬保護管束。

▲高雄市左營區一間酒店傳出有人鬥毆，警方將傷者上銬送醫 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市左營區一間酒店傳出有人鬥毆，警方將傷者上銬送醫 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這起鬥毆事件就發生在20日的凌晨，左營立文路一間位在地下室的酒店傳出有人打架，警方趕到現場之後，發現是一對簡姓兄弟酒後發生口角，其中簡姓弟弟在過程當中持酒杯自殘。造成在包廂內的7名男女，其中一名女子也被波及。

▲高雄市左營區一間酒店傳出有人鬥毆，警方將傷者上銬送醫 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市左營區一間酒店傳出有人鬥毆，警方將傷者上銬送醫 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市左營區一間酒店傳出有人鬥毆，警方將傷者上銬送醫 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市左營區一間酒店傳出有人鬥毆，警方將傷者送醫 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

經了解，36歲的簡姓大哥跟小自己1歲的弟弟，夥同3名友人受邀接風，所以相約到這間酒店喝酒唱歌，兩兄弟因酒醉續攤喝不爽，在包廂內引發言語爭執，簡姓弟弟卻持酒杯自殘自己頭部、拿有拿破碎酒瓶割傷自己的手，現場友人出面勸阻，結果發生鬥毆，而且警方到場之後，弟弟更是拒絕救護員包紮，所以為了安全起見，警方對簡姓弟弟上銬進行保護管束，送上救護車。

▲高雄市左營區一間酒店傳出有人鬥毆，警方將傷者上銬送醫 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲警方將人上銬，過程中偵查隊副隊長褲子沾滿血 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

ET快訊
酒測臨檢「呼一下」！天兵嬤照做　警傻眼：算了，妳走吧
後院種什麼都死光！警上門找出真相…「恐怖黑歷史」屋主超震驚
段宜康揮別政壇「不再參選、不擔任黨公職」　兩任立委年終全捐出
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中活春宮哥現身！帶妹出場...路不熟又凍未條　老婆氣噗噗陪他上警局

快訊／嘉義中埔機車小貨車對撞　女騎士倒地無呼吸心跳

快訊／台中北屯「洋酒倉庫」遭火舌狂吞！濃煙沖天　警消急派74人搶救

4.5米「柯氏喙鯨」擱淺宜蘭新城溪沙灘死亡　解剖採樣查死因

快訊／男持汽油衝鳳山行政中心找韓國瑜！欲自焚遭駐警攔下帶走

誤食含肉毒桿菌腐敗魚肉　嘉義縣黑面琵鷺2天內7隻死亡

警唸拒酒測要罰18萬語速太快　法官「放慢重播才聽懂」判撤銷吊照

違停遭拖吊！ 陸配控「車有新傷」：他說這裡是台灣不是大陸　業者回應了

五股水泥車失控衝撞5汽機車卡騎樓　駕駛：我才接手2個月

高雄兄弟「續攤喝不爽」！大陸返台過年接風包廂亂鬥　警褲子沾血銬人送醫

謝和弦現身KKBOX唱《謝謝妳愛我》　裸上身跑全場...親吻女觀眾手背

屁孩從觀眾席跳到台上　嗨唱：她gucci的時候眼淚...

越南太太合理「使喚先生」做家事　從日常教越語...老公配合度超高！

百歲風流龜「猛生800隻後代」 佔全島40%...牠化解滅絕危機

ZICO發起新歌《Any song》舞蹈挑戰！　華莎友情跨刀...范丞丞、炎亞綸都著迷～

A-Lin全白套裝現身KKBOX　《忘記擁抱+有一種悲傷》超感人

李艾薇擊掌拍不到..下秒回神繼續唱　李友廷ft.吳霏、楊碧琪《偽裝》live超好聽

澳洲暴雨釀災...無尾熊變落湯雞　無助靠恩人胸膛「謝謝你救我們」

法拉利姐+吃屎哥中壢開飲料店　高歌「給你吃屎！」引警關注

阿卡貝拉翻唱《冰雪奇緣2》6組曲 高音和聲超悅耳！網讚翻：想2刷了

台中活春宮哥現身！帶妹出場...路不熟又凍未條　老婆氣噗噗陪他上警局

快訊／嘉義中埔機車小貨車對撞　女騎士倒地無呼吸心跳

快訊／台中北屯「洋酒倉庫」遭火舌狂吞！濃煙沖天　警消急派74人搶救

4.5米「柯氏喙鯨」擱淺宜蘭新城溪沙灘死亡　解剖採樣查死因

快訊／男持汽油衝鳳山行政中心找韓國瑜！欲自焚遭駐警攔下帶走

誤食含肉毒桿菌腐敗魚肉　嘉義縣黑面琵鷺2天內7隻死亡

警唸拒酒測要罰18萬語速太快　法官「放慢重播才聽懂」判撤銷吊照

違停遭拖吊！ 陸配控「車有新傷」：他說這裡是台灣不是大陸　業者回應了

五股水泥車失控衝撞5汽機車卡騎樓　駕駛：我才接手2個月

高雄兄弟「續攤喝不爽」！大陸返台過年接風包廂亂鬥　警褲子沾血銬人送醫

北京、深圳現首例！　浙江也通報「5宗武漢肺炎疑例」

台中活春宮哥現身！帶妹出場...路不熟又凍未條　老婆氣噗噗陪他上警局

巴拉圭典獄長放大假　75囚犯買通獄官「堆200沙包挖地道」全部逃光光！

快訊／嘉義中埔機車小貨車對撞　女騎士倒地無呼吸心跳

Instagram移除主頁面IGTV捷徑圖示　前20熱門影音瀏覽次數20萬不到...遠低於TikTok

過年紅色料理開運秘密大公開！蕃茄醬添好味吃出健康　糖醋魚食譜輕鬆跟著做

利比亞內戰　各國一致期盼「永久性停火」維護武器禁運

華航推「大富翁」搶攻新春商機　亞太客運成長動能持續看好

看病返家機車沒電　女警暖心協助…里港翁直呼好幸運

集資買2千萬超級紅包！一刮開「都是03」中頭獎　結局神展開...網笑：是林北啦

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

社會熱門新聞

BMW哥、長髮妹台中活春宮　警急追2人

特斯拉撞死女兒　母緊抱遺體痛哭

男女當街活春宮　民眾驚呼太帥了

衛浴小開駕特斯拉飆速　女童遭撞斷肢慘死

女童遭特斯拉撞「雙膝截斷」慘死　肇因曝光

即／男持汽油衝鳳山找韓國瑜！遭駐警攔下

騎內側遭駕駛罵　騎士一句話打臉

特斯拉猛撞噴出！12歲女童慘死　目擊者：完全沒煞車

即／重機情侶摔邊坡　女失去呼吸心跳

小6女童過馬路遭特斯拉撞死

參加百k單車賽遭撞慘摔毀容　肇事者僅12歲

即／小開駕特斯拉狂飆！12歲女童慘死　2駕駛各5萬交保

新莊角頭逼竹聯堂主吞槍畫面曝光

尾牙完騎車回家　高職生陳屍排水溝

更多熱門

相關新聞

台中活春宮哥現身　悔：帶酒店妹出場路不熟又凍未條

台中活春宮哥現身　悔：帶酒店妹出場路不熟又凍未條

台中BMW哥與長髮辣妹當街活春宮影片遭網友瘋傳，據了解，北部經商的BMW哥在7PUPU的老婆陪同下到案說明。原來他因為對台中「路不熟」又「忍未條」，才會出此下策，他也坦言對方是酒店妹，但有點忘記是哪一家的。警方除依妨害風化罪嫌將他送辦外，私下期許他今年過年能平安順利。

柯：台灣是誰哪裡需要緬甸來定義

柯：台灣是誰哪裡需要緬甸來定義

華僑失眠哭挺韓國瑜：請台灣人放下血淋淋屠刀

華僑失眠哭挺韓國瑜：請台灣人放下血淋淋屠刀

武漢肺炎再增1死！2天新確診136例

武漢肺炎再增1死！2天新確診136例

罷韓二階連署　李艷秋：達標韓應請辭

罷韓二階連署　李艷秋：達標韓應請辭

關鍵字：

高雄大陸酒店接風左營兄弟鬥毆手銬保護管束救護車

讀者迴響

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

BMW哥、長髮妹台中活春宮　警急追2人

內勤尾牙照驚傳外流　熊貓回應了

母拿59萬給女兒結婚度蜜月　不到1年「吃掉女婿」挺孕肚上街

愛情照外流…直播女神又忘關鏡頭！忘情模樣全被拍

迪化街23顆牛軋糖1100元！市府回應了

EXO粉號召SM公司前示威！網看現場圖都笑了

迪化街牛軋糖23條1100元　老闆回應

「南韓超紅女神」打卡合照林俊傑！

辜莞允列事隔8月還清白「只求鮪魚高抬貴手」

趙少康發現：韓國瑜這一點不同了

好市多再現喪屍潮！「神秘粉紅箱」瘋搶

拉肚子！5歲童喝運動飲料「又狂瀉7天」醫：2飲品不推

帶兒排練音樂劇…同學媽媽是「南韓超大咖女神」

購物天后曝家醜：她發瘋住進療養院

快訊／哈利王子回應「失去殿下頭銜」

更多

最夯影音

更多
謝和弦現身KKBOX唱《謝謝妳愛我》　裸上身跑全場...親吻女觀眾手背

謝和弦現身KKBOX唱《謝謝妳愛我》　裸上身跑全場...親吻女觀眾手背
屁孩從觀眾席跳到台上　嗨唱：她gucci的時候眼淚...

屁孩從觀眾席跳到台上　嗨唱：她gucci的時候眼淚...

越南太太合理「使喚先生」做家事　從日常教越語...老公配合度超高！

越南太太合理「使喚先生」做家事　從日常教越語...老公配合度超高！

百歲風流龜「猛生800隻後代」 佔全島40%...牠化解滅絕危機

百歲風流龜「猛生800隻後代」 佔全島40%...牠化解滅絕危機

ZICO發起新歌《Any song》舞蹈挑戰！　華莎友情跨刀...范丞丞、炎亞綸都著迷～

ZICO發起新歌《Any song》舞蹈挑戰！　華莎友情跨刀...范丞丞、炎亞綸都著迷～

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面