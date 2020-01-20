高雄兄弟「續攤喝不爽」！大陸返台過年接風包廂亂鬥　警褲子沾血銬人送醫

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市左營區立文路一間酒店，傳出有酒客在包廂內喝酒發生鬥毆，警方獲報趕到現場，發現店內包廂相當亂，不少人身上都有血跡，立刻打電話通報救護車抵達，而其中有兩名男子不但不接受醫療救護，甚至不配合警方調查，遭到員警上銬保護管束。

▲高雄市左營區一間酒店傳出有人鬥毆，警方將傷者上銬送醫 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這起鬥毆事件就發生在20日的凌晨，左營立文路一間位在地下室的酒店傳出有人打架，警方趕到現場之後，發現是一對簡姓兄弟酒後發生口角，其中簡姓弟弟在過程當中持酒杯自殘。造成在包廂內的7名男女，其中一名女子也被波及。

▲高雄市左營區一間酒店傳出有人鬥毆，警方將傷者上銬送醫 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市左營區一間酒店傳出有人鬥毆，警方將傷者送醫 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

經了解，36歲的簡姓大哥跟小自己1歲的弟弟，夥同3名友人受邀接風，所以相約到這間酒店喝酒唱歌，兩兄弟因酒醉續攤喝不爽，在包廂內引發言語爭執，簡姓弟弟卻持酒杯自殘自己頭部、拿有拿破碎酒瓶割傷自己的手，現場友人出面勸阻，結果發生鬥毆，而且警方到場之後，弟弟更是拒絕救護員包紮，所以為了安全起見，警方對簡姓弟弟上銬進行保護管束，送上救護車。

▲警方將人上銬，過程中偵查隊副隊長褲子沾滿血 。（圖／記者吳奕靖翻攝）