快訊／新加坡星光部隊A330降落高雄　載運傷兵返國就醫畫面曝

▲新加坡星光部隊軍機降落小港機場載運傷兵返國 。（圖／網友雷雷提供）

記者吳奕靖／高雄報導

軍事迷直擊新加坡星光部隊一架A330-220MRTT大型軍機降落高雄小港機場，同時進行運補作業，不過就有軍事迷拍到飛機旁邊出現救護車，同時也目擊一名傷患躺在擔架床上頭送進了軍機當中，根據軍事迷的說法，這名傷兵疑似是跳傘受傷，所以才搭乘這部軍機送回新加坡醫治。

這架A330-220MRTT大型空中加油機，最大載重量可以運載266名乘客，用在軍事用途上頭，可以提供給戰機進行空中加油來擴大空戰的範圍與滯空時間，軍機迷說可以稱為東亞地區最強大的空中加油機。所以降落小港機場，當然吸引軍事迷的注意，紛紛前來拍攝取景。

▲星光部隊軍機降落高雄 。（圖／網友盧浩瑋提供）

▲星光部隊軍機降落高雄 。（圖／網友盧浩瑋提供）

而且這架空中加油機的所屬是新加坡星光部隊軍機，根據飛機迷提供的資訊，上次星加坡空軍專機來到台灣已經是10多年前的事，之前是載運2007年湖口基地漢光演習，F-5F戰機失事導致地面上的星光部隊官兵死傷，不過更讓人好奇為何這次降落在高雄小港機場，根據飛機迷口中相傳的原因是有一名疑似跳傘受傷的軍人要送回新加坡。

就有飛機迷透過鏡頭拍攝到有傷兵要運送機艙的畫面，另外也有救護車以及警車來護送，同時也有憲兵車隨行，車隊陣容相當不小，不過求證高雄小港國際機場航空站，確定這架軍機是在16日中午12點20分降落，停留2個多小時後，下午2點50分左右。

▲星光部隊軍機降落高雄，旁邊有救護車以及警車 。（圖／網友黃育靖提供）

▲新加坡星光部隊軍機降落小港機場載運傷兵返國 。（圖／網友雷雷提供）