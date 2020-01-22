「決戰點在醫院」！ 專家：院內只要出現感染，傳染就會進入社區

▲武漢肺炎疫情持續升溫，國內感染科專家研判，疫情能否控制，決戰點會在「醫院」。（圖／路透社）

圖文／CTWANT

大陸武漢肺炎疫情持續蔓延，確診病例不斷增加，台灣昨（21）日也出現了首例武漢肺炎的確診個案。而大陸方面雖然強調無醫護人員受感染，但最新公布消息顯示，大陸武漢當地，已有15名醫護人員確診。台大兒童感染科主任黃立民研判，整個武漢肺炎疫情的「決戰點」就在「醫院」，因為醫護人員跟病患的接觸最頻繁密切，也是最容易爆發群聚感染，導致疫情失守的最危險地方。

據《聯合報》報導，原本大陸方面否認有醫護人員受感染，但台灣中央流行疫情指揮中心21日凌晨接獲通報，武漢當地醫院爆發醫護群聚感染，已知共15人確診，1人命危。黃立民醫師在該報導中提到，武漢肺炎疫情想獲得控制，決戰點就在醫院，因為醫護人員與病患互動頻繁，加上患者就醫時，正好是舊體內病毒量的高峰期，所以很容易引起醫護群聚感染。

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中研院生醫所兼任研究員何美鄉也提醒，如果院內也出現感染，就顯示武漢肺炎就不再只是「有限度的人傳人」；若武漢肺炎與流感相同，可無症狀帶原傳染，那麼只要傳染進入到社區，就得有長期作戰的心理準備。

目前世界衛生組織已經將武漢肺炎定調為「可能持續人傳人」，為防堵疫情擴大，疾管署目前提升武漢旅遊疫情，建議至第三級警告（Warning），提醒民眾非必要勿前往當地。疾管署也提醒，民眾近期有前往大陸武漢及鄰近區域，應落實肥皂勤洗手、咳嗽戴口罩等個人衛生防護措施，同時避免接觸野生動物及急性呼吸道感染症患者，也不要出入傳統市場及醫療院所。

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