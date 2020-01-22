防武漢肺炎…戴N95超悶！神人教買「PM2.5口罩」　2優點超完美：首選

▲武漢肺炎嚇得許多民眾趕緊戴起口罩。（示意圖／記者黃克翔攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

武漢肺炎讓人心惶惶，一名曾在PTT發過口罩文的網友直說，這次大家的慌張程度遠比想像高，他從SARS一路經歷H1N1、MERS到現在的武漢肺炎，累積不少相關知識，說這次其實戴「PM2.5口罩」就剛好符合需求、價格又低，就算是一般防塵口罩，只要有隔離層就有一定防護效果，「勤更換就能降低染病率。」

這位網友在WomenTalk板上發起閒聊「口罩教室-武漢肺炎Orz」，說一路以來他累積不少相關知識，雖然不敢說是教授等級，但自稱講師還可以。首先他提到武漢肺炎，目前所知會人傳人，雖沒確定是什麼傳播方式，但應該是飛沫，「再來，武漢肺炎是屬於病毒，那我們就要先知道，病毒的大小約落在百奈米上下。」

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原PO表示，「一般的細菌，舉例醫療口罩的檢測標的金黃色葡萄球菌，大小約1微米，1微米=1000奈米，而病毒約100奈米，所以約等於0.1微米。」接著就要看看一般市售的台製醫療口罩，他說品牌不用設限，因為原料都差不多，也差不多是同間製造廠商出來的。

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▲武漢肺炎疫情傳出後，民眾紛紛戴上口罩。（示意圖／記者林敬旻攝）

他指出，醫療口罩的要求，就是「金黃色葡萄球菌過濾係數95%以上」，而醫療口罩的隔離層約落在1微米～4微米，「那要怎麼樣達到95%？就是靠靜電吸附及隔離層中的絨毛捕捉，所以台灣大部分的醫療口罩，濾菌效能都可以達到99%以上。」

那這次武漢肺炎戴一般的醫療口罩效果如何？原PO說，這就是拿醫療口罩來阻隔0.1微米粒子，一般醫療口罩效能約落在50%～70%，其實差強人意，但聊勝於無，可以加減用，避免飛沫的直接接觸就已經很有效果，「但是切記常更換，避免被口罩捕捉的病毒因為重複使用而吸入呀！」

原PO表示，如果是要出入疫區，想要更好的防護力，前陣子很夯的PM2.5口罩就很符合需求，「它的檢測標準是0.1微米以上粒子99%」、「價格又是最低，當然首選」，「再來是像大家耳熟能詳的N95、N99這一類，係數都可以達到防護效果，但是就是比較貴。」

▲超商口罩備戰。（圖／業者提供）

若是一般防塵口罩，只要有隔離層就有一定防護效果，勤更換就能降低染病率；活性碳口罩的話，就是在一般口罩中間多夾一層活性碳層，「一樣是看隔離層的等級，如果是醫療級的隔離層，那隔離效果就差不多是等同醫療級。」

原PO直指，台灣製的口罩品質都有一定水準，品牌倒是還好，至於價格就要看商人良心，「剛好卡到過年，各大廠都已經排好假期，所以沒生產的情況下，大家又搶囤貨，就會斷貨啦！還有很多都變成外銷香港大陸！」但因為經歷了這麼多疫情，其實台灣的產能是夠的，不必太驚慌買不到口罩，只要等年後開工，口罩就會有貨了。

最後這位網友也公開口罩的價格，「一般正常價格，台灣製的醫療口罩一片『約』$2，PM2.5『約』$10～15，N95『約』$25，N99『約』$40，以上價格僅供參考，我沒有要負責」，並說合格廠做的產品都有定期抽檢，所以照理來說會跟標示相符，標N95就是N95，不用太懷疑。文末，原PO還爆料一件可怕的事，「另外我來爆個料好了……不知道會不會出事……武漢……是中國的口罩生產重鎮……又瞎又尷尬……」

看到貼文後，就有不少人紛紛留言推好文，慶幸不用買到N95，「戴過N95幾十秒鐘就無法忍受，摘下了」、「N95不是每個人都有辦法戴，會呼吸困難」、「其實戴N95也不致於真的窒息啦……剛開始戴會非常悶而已，但不管什麼等級的口罩，有沒有正確戴才是重點」、「N95口罩真的會戴不住……超悶。」

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