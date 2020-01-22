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武漢肺炎釀9死！好市多「喪屍狂掃20盒」價格曝光　他驚：口罩之亂開始了

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▲▼武漢肺炎釀9死！好市多「喪屍狂掃20盒」價格曝光　他驚：口罩之亂開始了（圖／翻攝臉書Costco好市多 商品經驗老實說）

▲好市多「喪屍狂掃20盒」！（圖／翻攝臉書Costco好市多 商品經驗老實說，下同）

網搜小組／劉維榛報導

武漢肺炎肆虐，大陸至今有9死病例！一位55歲女台商中鏢確診，就怕重演當年SARS惡夢，全台民眾搶買口罩自保，美式賣場好市多也掀起爆買潮，網友驚呼「口罩之亂開始了！」

昨（21）日，一名女台商確診感染2019新型冠狀病毒，防疫醫師黃婉婷透露，女台商早在11日就出現發燒、咳嗽、喉嚨痛症狀，卻對當地醫療沒有信心，也無在當地醫院就醫，直到20日晚上才從武漢搭飛機回台。

請繼續往下閱讀...

目前世界衛生組織也已將武漢肺炎定調為「可能持續人傳人」，就怕疫情風暴擴大，不少民眾爆買口罩自保，一名男網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，「武漢肺炎確診讓，#醫療口罩一瞬間晉升年節送禮最佳選擇，是的，你沒看錯，#口罩之亂開始了。」

照片可見，原本兩座「口罩山」，左邊秒完售，右邊庫存也快要見底，原PO也拍下價錢，藍綠色共200入，價格為285元；兒童尺寸200入，價格285元；四色200入，價格為385元。

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▲▼武漢肺炎釀9死！好市多「喪屍狂掃20盒」價格曝光　他驚：口罩之亂開始了（圖／翻攝臉書Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼武漢肺炎釀9死！好市多「喪屍狂掃20盒」價格曝光　他驚：口罩之亂開始了（圖／翻攝臉書Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼武漢肺炎釀9死！好市多「喪屍狂掃20盒」價格曝光　他驚：口罩之亂開始了（圖／翻攝臉書Costco好市多 商品經驗老實說）

▲口罩價格曝光！

照片曝光後，掀起眾多網友回應，「醫生有說用一般醫療用口罩就可以了」、「昨天在新莊店就看到一堆人在搶，服務人員根本來不及補貨！地上都只剩下外包裝的盒子！」、「不該說是口罩之亂，因為防疫人人有責」、「N95留給一線的醫護人員，他們很需要」、「真的該買啊！路上一堆咳嗽都死不戴口罩的，乾脆自己戴保護自己比較安全，而且這種醫療口罩，其實戴上後中途拿下來再戴上去就沒有用了！」、「消毒水之亂也要開始了」、「兩個禮拜前去，幾乎沒人買」、「線非常容易斷，而且兒子天天戴去上課，也是一樣感冒生病，我都考慮買水洗式的了」、「戴口罩還是要勤洗手，喉嚨乾要趕快喝水 ，不是戴著就可以完全預防啊」。

▲▼武漢肺炎釀9死！好市多「喪屍狂掃20盒」價格曝光　他驚：口罩之亂開始了（圖／翻攝臉書Costco好市多 商品經驗老實說）

▲網友直擊，喪屍狂搬20盒！

防疫人人有責！由於武漢肺炎尚無解藥，感染後只能靠支持性療法因應。臉書粉專《Dr. Bird》「鳥博士」提醒，大家出入公共場所時，最好戴口罩保護自己；若有接觸別人摸過的物品，也最好立即用酒精或消毒液搓手，如捷運把手、電梯按鈕等。另外，從大陸回台的人口眾多，防疫容易出現缺口，務必從「戴口罩、避免接觸野生動物、常消毒、避免人多擁擠及空氣不流通的場所。」
 

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