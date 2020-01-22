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武漢肺炎／中國提疫情防控六方案　衛健委李斌：我們有信心取得勝利

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▲▼武漢.武漢肺炎,武漢華南海鮮市場,新型冠狀病毒。（圖／路透社）

▲武漢肺炎從華南海鮮市場爆發，為新型冠狀病毒感染。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

中國大陸「武漢肺炎」爆發以來，目前已造成13個省（區、市）440例確診，9例死亡，在今（22日）上午國務院新聞辦公室首次對外召開的記者會上，國家衛健委副主任李斌提出疫情防控「六方案」，並作信心喊話，表示在「以習近平同志為核心的黨中央堅強領導」下，我們有信心取得疫情防控的勝利。

武漢肺炎爆發一個月以來，確認係由新型冠狀病毒感染，專家研判認為，病例主要與武漢相關，已經出現了人傳人和醫務人員感染。同時，感染源頭疑似來自竹鼠等野味，並向全球擴散，以至大陸中央今天首度對外召開記者會，說明疫病情況。

▲▼國務院新聞辦公室記者會說明武漢肺炎。（圖／翻攝自中國網）

▲國務院新聞辦公室記者會說明武漢肺炎。（圖／翻攝自中國網）

根據李斌提供數據，截至1月21日24時，大陸國家衛健委收到13個省（區、市）累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例440例，報告死亡病例累計9例，新增3例，全部為湖北病例。報告新增冠狀病毒感染的肺炎確診病例149例，收到日本通報確診病例1例，泰國通報確診病例3例，韓國通報確診病例1例。目前，追踪到的密切接觸者2197人，已解除醫學觀察765人，尚有1394人正在接受醫學觀察。

面對正值春運期間，人員流動性激增，加大疫情傳播的風險，為緊急進行疫情防控，他也提出中方將執行的六大方案，包括：

一是嚴防死守，把疫情控制在武漢。督促湖北省和武漢市依法採取最嚴格的防控措施，加強農貿市場監管和野生動物管控，內防擴散、外防輸出，勸導公眾宜散不宜聚，最大程度減少公眾聚集性活動，避免聚集性疫情發生。採取最嚴格的發熱人員排查措施，對發熱人員實行醫學觀察，防止疫情進一步向外擴散。

二是緊盯全國面上工作，堅決落實疫情防控措施。織密織牢不明原因肺炎監測、發熱門診預檢分診兩張網，做好病例救治各項準備，及時發現並有效處置疫情。加大環境衛生整治力度，結合春節期間人員流動性加大的特點，因地制宜落實車站、機場、碼頭等重要場所和汽車、火車、飛機等密閉交通工具的通風、消毒、測體溫等措施。

三是全力救治患者。調配最強的中西醫療資源和專家資源，中西醫結合，最大限度減少死亡病例。加強患者醫療救治費用保障，確保患者得到及時救治。關心愛護醫護人員，做好後勤保障，合理安排休息，尤其是指導做好個人防護，防止醫務人員在救治病人過程中受到感染。

四是做好信息發布和國際合作。即時、公開、透明發布疫情信息，客觀報導疫情進展和政府採取的防控措施，實事求是，科學宣傳疫情防護知識。繼續主動加強與世界衛生組織、有關國家和港澳台地區的疫情信息溝通，及時分享疫情監測、調查、防治信息和風險評估意見，共同研討完善疫情防控措施。

▲▼大陸國家衛生健康委員會副主任李彬。（圖／取自國務院新聞辦公室）

▲大陸國家衛生健康委員會副主任李彬。（圖／取自國務院新聞辦公室）


五是加大疫情防控科研攻關力度。充分發揮專家力量，盡快查明傳染來源、傳播途徑，有針對性地做好抗病毒藥物的研發和篩選。密切跟踪監測病毒毒力、傳播力的變化，提高疫情防控的科學性和有效性。

六是部署全國衛生健康系統加強值班值守。安排各級衛生健康行政部門和醫療衛生單位調派熟悉工作的人員，做好春節期間的值班工作，各級醫療機構和疾控機構留足在崗人員。

他強調，相信我們有以習近平同志為核心的黨中央堅強領導，有中國特色社會主義的製度優勢，有2003年非典以來建立的比較完備的突發、新發傳染病預防控制體系，有應對甲型H1N1流感、禽流感、埃博拉出血熱等重大公共衛生事件積累的實踐經驗，有廣大人民群眾的支持，我們有信心取得疫情防控的勝利。

►你不說，有誰會知道？

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