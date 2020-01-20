解讀錯誤！歐盟並未強迫蘋果棄用Lightning

▲外媒指出，歐盟沒有要求蘋果砍掉Lightning。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者王曉敏／綜合報導

日前有消息指出，歐洲議會成員以減少電子產品浪費並簡化消費者生活為由，呼籲歐盟委員會強制所有行動設備使用統一的通用充電器，外界解讀此為迫使蘋果取消Lightning規格連接埠，不過科技網站《The Verge》指出，這並非事實。

自2009年以來，歐盟委員會一直試圖說服科技公司們採用統一規格的充電器，為此，蘋果當時為iPhone 5以前的機款推出Micro USB轉30-pin的轉接頭，而較新的機款則推出Micro USB轉Lightning的轉接頭。

而日前，委員會在最近一次聲明中呼籲嚴格執行統一規格一事。歐盟委員會副主席塞夫喬維奇（Maroš Šefčovič）指出，自2009年開始呼籲通用充電器時，市面上有超過30種充電器規格，如今僅剩3種，但即便如此，廢棄的充電器每年仍可構成5.1萬公噸的電子垃圾。歐盟期盼藉由法條加以限制特殊規格，被許多媒體解讀為，將迫使蘋果取消Lightning而全面採用USB-C。但據《The Verge》的說法，此種解讀是對歐盟的目的及充電器實際運作方式的誤解。

「不，歐盟沒有要求蘋果砍掉Lightning」，《The Verge》稱，歐盟最新的聲明甚至與「充電線」或「接頭」無關，重點在「充電器」（電源轉接器）。

而對於「統一規格的充電器」，蘋果也已經在實施了，如iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max盒裝首度改放了18W USB-C充電器及Lightning對USB-C的充電線；2018年推出的iPad Pro及MacBook筆電則使用了USB-C規格的充電器及連接線，而該充電器通用於筆記型電腦、平板電腦及手機充電的能力。雖然iPhone 11的盒裝內仍是5W USB Type-A充電器，但蘋果正常著通用充電器邁進是無庸置疑的。