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「鋼鐵安卓粉」跳槽玩iPhone 11 Pro　中肯評論6項優缺點曝光…引爆網友討論！

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▲▼iPhone 11 Pro。（圖／記者邱倢芯攝）

▲iPhone 11 Pro。（圖／記者邱倢芯攝）

科技中心／綜合外電報導

「蘋果手機好用嗎？」國外一名用了10年安卓系統手機的「鐵粉」用戶，重新試用iPhone 11 Pro後，整理了6項優缺點談論蘋果系統和安卓系統的差異，並發表心得在科技媒體上，引起討論。

根據國外科技媒體《PCWorld》報導，一名從2009年就開始使用HTC Hero的長期安卓手機用戶，在試用iPhone 11 Pro後，以使用心得發表文章，並且統整蘋果的優缺點。

優點一：Taptic Engine

iPhone的觸覺反饋緊密而強大，就猶如是按下螢幕上的實體按鈕，比手機市場上任何一支安卓手機都還要優良，即使是安卓手機中功能最好的Google Pixel手機，也遠遠落後iPhone。

優點二：手勢操作

原PO認為，iPhone 11 Pro的手勢操作很好用，也非常順暢平滑，許多動作都可以在螢幕底部進行，這也是為什麼Google的Android 10會學習蘋果手機的手勢，「因為真的太好用了！而且也不會佔用太多空間。」

優點三：電池性能、待機續航表現

蘋果公司似乎優先考慮iPhone的電池壽命，並且在各系統層面與App衡量電池用量，因此可以在操作上盡量不浪費電力。原PO說，就算頻繁使用iPhone 11 Pro，也可以待機一整天；而如果電池容量相同，iPhone的電池續航也比安卓手機多了20%至30%。

優點四：靜音開關

「iPhone靜音模式開關非常簡單方便！」原PO說，他以前用過iPhone 3G就已經有這個設計，很欣賞蘋果公司堅持這個實體鍵設計，因為方便使用者快速切換靜音／震動模式，而且在轉換的過程中，手機也會有觸覺震動回饋（如果有設定開啟），當手機放在口袋裡操作時，也能讓用戶知道更改了什麼模式。

優點五：True Tone

這項功能可以根據環境的照明來調整螢幕的色溫，使得用戶的眼睛在觀看的同時可以獲得更好的舒適。原PO認為，iPhone螢幕與現實生活的融合度，比其他手機好很多，就連Google的Pixel 4具有類似的功能，效果也沒有iPhone好。

優點六：AirDrop

現在透過網路社群平台共享內容很容易，但仍要用社群App、加入彼此帳號才能互為傳送，而且像影音檔案也會被壓縮。在iPhone上，用AirDrop共享檔案是非常容易，很快就可以傳送檔案給身邊的人，即使這人是陌生人也可以直接傳送，而且保有檔案的資訊，不會造成任何壓縮。

▲▼Google Pixel 4實拍。（圖／記者邱倢芯攝）

▲Google Pixel 4實拍。（圖／記者邱倢芯攝）

缺點一：主畫面UI設計

原PO也細數幾項iPhone的缺點。例如iPhone在這10年間，主畫面的設計也幾乎保持不便，但是安卓已經有了App抽屜、而且也不會把Widget全部都塞在最左邊的頁面裡，因此蘋果公司保留iPhone原有主畫面設計，反而讓蘋果用戶感受到不方便。

缺點二：內建App

iPhone永遠無法逃離內建的App，例如已經安裝了不同瀏覽器App或其他電子郵件App，但點開網址連結時，依然在Safari上打開；或者點開地址時，卻在Apple Maps上啟用。即便iPhone已經增加了第三方鍵盤的支援，但整合度依然沒有如期的好，因此若習慣自己客製化，就會覺得蘋果的App綁定很煩。

缺點三：沒有Always-On顯示器

而即使iPhone已經使用了OLED面板，卻沒有支援Always-On功能，消耗了更多的電力。因為用戶可能在使用上，只是想直接看手機螢幕的畫面，查閱新通知，而不是喚醒整個螢幕到全亮才能看。

缺點四：通知事項

iPhone的通知中心和安卓手機有點相像，但仍必須要點擊App開啟後才能完整閱讀摘要，這樣的管理方式不能直接預覽閱讀較多的資訊。

缺點五：Lightning

USB Type-C如今已經普及，且擁有較快的充電速度，但iPhone依然使用Lightning接口，周邊的商品都要設計Lightning給iPhone使用，非常不方便，即使未來會更新，用戶仍需要等待一段時間才會迎接新的改變。

缺點六：Siri

雖然iPhone是第一款把智慧助理Siri放在手機裡，但這幾年來也沒有太多的更新，Siri的表現依然不如安卓的Google Assistant的搜尋能力和語意理解能力，也不太能結合個人化應用。即使不如預期，原PO也認為，或許是蘋果公司謹慎對待用戶的隱私，但一支iPhone那麼昂貴，如果連這點都做不好，那想要智慧助理服務的用戶也寧可選擇別家。

▲iPhone 11直營店開賣。（圖／記者林敬旻攝）

▲iPhone 11。（圖／記者林敬旻攝）

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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