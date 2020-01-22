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離婚爸病逝怕回家惹母生氣　兒領走「骨灰」丟東京車站

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▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

53歲的比志島浩明因為覺得處裡父親後事很麻煩，加上雙親早已離婚，如果把骨灰帶回家可能會讓母親生氣，於是就將父親的骨灰扔在東京車站的廁所，把清潔人員嚇了一大跳。東京警視廳本月17日宣布，已經將比志島逮捕歸案，詳細的情況仍在了解當中。

▲▼東京車站新幹線換乘口。（圖／記者蔡玟君攝）

▲東京車站平時人潮眾多。照片地點非事發地點。（圖／記者蔡玟君攝）

根據《產經新聞》等日媒報導，比志島是一名在東京工作的普通上班族，雙親離婚之後，他選擇與母親同住，但父親在2019年9月於東京新宿區某醫院病逝，留下來的骨灰卻沒有人處理。

比志島同年11月18日接獲相關單位通知前往領取骨灰，回家途中想到要協助處理後事實在很麻煩，加上如果把骨灰拿回家，可能會惹母親生氣，於是臨時起意決定將「東西」留在東京車站的廁所隔間。

▲▼骨灰,骨灰罈,骨灰罐。（示意圖／達志影像）

▲女清潔員意外在廁所裡發現骨灰。（示意圖／達志影像，與本案無關）

車站一名女性清潔員大約在一個小時後進入男廁清掃，發現隔間裡有一包不明物體，好奇打開一看竟然是骨灰，嚇得趕忙報警處理。東京警視廳直到本月17日才正式對外宣布，已經將比志島逮捕歸案，至於詳細的狀況以及後續的裁罰方式，仍有待進一步調查後才能確認。

其實，日本的墓園收費並不低，對於一般家庭來說，確實可能會造成較大的經濟負擔，所以當比志島的事情傳開後，也在網路上掀起日本網友討論。還有人好心建議，如果真的是因為經濟考量，可以不用急著下葬，乖乖排隊等待公共墓園的名額就好，這樣總比亂丟再面臨法律責任追究還要保險。

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