南韓爆首例武漢肺炎！35歲陸女病情好轉已無症狀　疑似個案再添3例

▲ 仁川機場檢疫站。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／編譯

武漢肺炎疫情擴散，南韓20日證實出現第一起確診病例，為一名19日自仁川機場入境的35歲中國籍女性。南韓疾病管理本部今（21）日稍早宣布，隔離治療進入第2天，該名患者目前狀況穩定；另3名出現類似症狀的患者目前則隔離等待檢驗結果。

《韓聯社》報導，確診的中國籍女性家住武漢，入境南韓前於18日就出現發燒、發冷及肌肉痠痛等症狀，在武漢就醫時被診斷為感冒，抵達仁川機場時因高燒被隔離，轉入仁川醫療中心，20日上午確診，目前已經好轉，沒有肺炎症狀，正接受進一步流行病學調查。

初步調查顯示，曾與這名女子接觸的包括29名同機乘客、5名空服員及10名機場工作人員等。這44人為曾在沒有保護措施的情況下與確診患者近距離接觸者，包括機上座位前後3排共7排乘客，以及曾經同住、一起工作或利用相同醫療措施及交通工具者，其中9人已經自南韓出境，其餘35人則在衛生所接受控管，目前沒有異常症狀。

與確診中國患者同行的5人也沒有異常症狀，其中3人20日已經前往日本，其餘2人則預計下午返回中國。針對3名前往日本的中國旅客，南韓疾管部事前已經通知日本當局。

根據疾管部最新說法，截至今早9時（台灣時間8時），南韓境內列入調查對象的有症狀者較20日增加3名，其中2人為醫療機關通報，1人是在機場檢疫站被發現異常，目前都進行隔離檢測，結果預計傍晚6至7時（台灣時間5至6時）出爐。

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