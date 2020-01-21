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東京地鐵「神秘座椅」禁止坐下禁放重物　網曝真實用途：昭和人才懂！

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▲▼東京地鐵神秘椅子。（圖／翻攝自推特／@ii_tawake）

▲ 東京地鐵神秘「椅子」引發討論。（圖／翻攝自推特／@ii_tawake）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本網友日前在地鐵站發現神秘的白色設施，一高一矮的金屬平台並排，看似2張座椅。上頭一張告示卻寫著，這並不是椅子，不能坐也不能放置重物，頓時引起大批好奇的推特網友熱烈討論，真實用途揭曉後也勾起許多人的回憶。

推特網友kei iwata於11日在推特上傳這張照片，以開玩笑的口吻寫道，「既然不是椅子的話，這個物體到底是什麼呢？東京都交通局對此始終保持沉默。不論是年老男子或年輕女子，所有市民都沒有坐在上面或放上重物，只是若無其事的走過。在東京毀滅的幾世紀後，考古學家得出這是椅子的結論。」

根據設施上方的告示，照片拍攝地點應為東京都文京區的本鄉三丁目車站。公告上以紅字寫道，「這不是椅子」，提醒乘客不應坐在上面，也不應放置重物。這則推文至今累積1.2萬次轉推及2.8次喜歡，謎樣的設施在推特上掀起討論。

當天稍晚便有網友揭曉正確答案，「昭和時代的人會懂的，這是公共電話台。比較矮的供輪椅人士使用，高的下方平台是用來放電話簿的。」隨著手機逐漸普及，現代人幾乎不使用公共電話，因此現已被撤除，只留下如今用途不明的鐵架。還有神手網友將公共電話P上去，重現過去的模樣。

原PO不久後也出面說明，這其實是過去放置公共電話的平台。他在發文當時其實就有想到，「該不會是公共電話台吧？」但沒料到會勾起網友的懷舊之情。他在1999年（平成11年）出生，約使用過公共電話10次，以前也一定看過電話還在平台上的模樣，只是現在光看空空如也的平台，真的無法聯想到電話。他也表示，2008年以後出生的人們大概就是完全沒看過公共電話的世代了。

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