中東局勢緊張威脅航行安全　南韓派兵荷莫茲海峽

▲ 油輪航經荷莫茲海峽。（圖／路透社）

文／中央社

美國日前要求盟國協助護衛油輪安全，南韓評估種種考量後，終於決定派兵，將目前在非洲外海執勤的反海盜軍事部隊行動範圍擴及到荷莫茲海峽一帶。

韓聯社報導，南韓國防部官員告訴記者，考量當前中東局勢、確保南韓公民安全及南韓船隻得以自由航行，政府決定暫時將清海部隊行動範圍擴及到荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。

去年荷莫茲海峽伊朗外海地區發生油輪遇襲事件，美國官員因而呼籲盟國加入國際海事安全聯盟（IMSC）。

南韓國防部表示，雖然政府將調遣部隊前往荷莫茲海峽，包括進入波斯灣，不過南韓並不會正式加入國際海事安全聯盟。

根據路透社報導，規模包括一艘驅逐艦的南韓反海盜清海部隊（Cheonghae）從2009年起就駐紮在亞丁灣（Gulf of Aden），與非洲國家、美國及歐洲聯盟並肩打擊海盜。

根據南韓2018年國防白皮書，由302人組成的清海部隊規模包括一艘排水量4500噸的驅逐艦，一架山貓式（Lynx）反潛直升機，及3艘快艇。

清海部隊執行過的任務包括2011年救援一艘南韓籍船隻和船上人員，過程中擊斃8名海盜可疑分子並虜獲另外5人。

由於南韓與美國、伊朗均有外交關係，同時伊朗是南韓主要石油供應國及建築市場，因此南韓先前為了是否應美國要求向荷莫茲海峽派兵，感到進退兩難。