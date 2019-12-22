人妻車內偷情！氣音驚呼「好Ｘ」　老公超綠…行車紀錄器抓猴

▲吳男告妻偷情小王時，拿出妻子車上的行車紀錄器作為證據，被妻反控非法取證，但法官認為吳男證據可採。（圖／取自免費圖庫negativespace）

記者徐愷昕／苗栗報導

吳姓男子與張姓妻子8月已協議離婚，但他發現妻子在離婚前與其他男子過從甚密，經查後他拿出張女車上的行車紀錄器作為證據，控告張女通姦並求償200萬精神慰撫金，但張女否認偷情，反控吳男非法取證。法官審理時認為，這類事件蒐證過程本來就不容易，吳男未以任何強暴、脅迫方式取得，認為證據可採，判張女須賠償吳男15萬元。可上訴。

吳男與張女結婚18年，雖然2人在2019年8月已協議離婚，但吳男發現張女3月時與其他男子過從甚密，2人不僅在車上獨處談心，臉書上還放有多張親密合照，他因此懷疑張女早已對婚姻不忠，不過經詢問，張女矢口否認移情。

法院審理時，吳男拿出張女車上的行車紀錄器作為證據，從錄音光碟可知某男確實有在車上拉開張女裙子親密互動，同時也有碰觸她臀部等處，2人還有說有笑的說著，「好黏喔」」、「我今天有很大嗎？」、「好大（氣音）」、「嗯…慢慢弄」、「有沒有那麼大隻也很癢」等曖昧的鹹濕對話。吳男表示在聽到這些言語後，內心痛苦不已，認為張女背叛婚姻，對此求償2百萬元精神慰撫金。

張女法庭上回辯，當天中午是跟網友約好一起吃飯，一上車友人確實有抓她的裙子，但她當下即擺出臭臉怒斥對方，至於友人碰觸她臀部只是想提醒她太瘦，2人在車上全程皆閉目養神，絕無摟摟抱抱的行為。

苗栗地院審理時認為，吳男蒐證過程並不能說完全無瑕疵，確實有對張女隱私權及秘密通訊權利造成侵害，但抓姦這類事情的蒐證本來就有難度，因吳男未以任何強暴、脅迫方式取得，法官認為證據可採。

在勘驗行車紀錄器光碟後法官審酌，張女行為明顯已逾越正常男女社交來往的範疇，確實有侵害吳男配偶權，最後在考量雙方身分、地位及經濟狀況後，判張女需賠償吳男15萬元。全案仍可上訴。

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